Các đại biểu dự lễ khai mạc Liên hoan.

Tham gia Liên hoan, có 35 đoàn đến từ 35 xã, phường với những tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước và con người Thái Nguyên; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tinh thần đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi.

Phát biểu khai mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh vai trò của văn hóa, văn nghệ quần chúng trong việc nâng cao đời sống tinh thần, gìn giữ bản sắc và gắn kết cộng đồng. Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo; đồng thời phát hiện, lan tỏa những nhân tố tích cực, giá trị văn hóa tốt đẹp từ cơ sở.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng phát biểu khai mạc Liên hoan “Tiếng hát đại đoàn kết” tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất - Khu vực I.

Ban Tổ chức đề nghị Ban Giám khảo làm việc khách quan, công tâm; các đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng thể lệ, mang đến những tiết mục chất lượng phục vụ nhân dân.

Tiết mục dự thi của xã Thượng Quan.

Theo kế hoạch, Liên hoan diễn ra trong hai ngày 16 và 17-10. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).