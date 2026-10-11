Liên hoan 'Tiếng hát Cựu CAND Sơn La lần thứ nhất năm 2026' thành công tốt đẹp

Các đại biểu dự liên hoan

Các đại biểu dự liên hoan

Ban tổ chức tặng giấy khen các đoàn văn nghệ quần chúng tham gia liên hoan

Liên hoan “Tiếng hát Cựu CAND Sơn La lần thứ nhất năm 2026” là một trong nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về “Phát triển Văn hóa Việt Nam”, tiếp tục khẳng định Văn hoá Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam. Đây cũng là dịp Hội Cựu CAND cơ sở gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và đánh giá chất lượng hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ và các hoạt động phong trào thi đua khác trong các cấp Hội Cựu CAND toàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan

Đây là lần đầu tiên tổ chức, nhưng Liên hoan “Tiếng hát Cựu CAND Sơn La lần thứ nhất năm 2026” đã khẳng định phong trào văn hóa, văn nghệ trong các cấp Hội Cựu CAND có bước phát triển mới và nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành cũng như đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với lòng đam mê, tinh thần nhiệt huyết, các diễn viên đã đem đến cho Liên hoan nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu, quê hương đất nước, con người, ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Sau hai ngày đua tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Hội Cựu CAND phường Tô Hiệu, cùng 4 giải Nhì, 4 giải Ba toàn đoàn cho các đơn vị và 10 giải A, 14 giải B, 21 giải C cho các tiết mục xuất sắc. Ban tổ chức đã trao giải diễn viên cao tuổi nhất cho Thượng tá Lê Hải Sơn, 79 tuổi, nguyên Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh./.