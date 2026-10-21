Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 22/10 tại TP Huế

Liên hoan do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty Cổ phần Triển lãm và Truyền thông FTP tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Chương trình dự kiến quy tụ từ 100 đến 130 gian trưng bày, với sự tham gia của các câu lạc bộ thư pháp trên cả nước, thư pháp gia, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện các làng nghề truyền thống.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng 22/10. Sự kiện còn có 2 chuyên đề tọa đàm được tổ chức, gồm “Thư pháp Hán Nôm và sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới” và “Tăng cường sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế phục vụ du lịch trong và ngoài nước”.

Trong những ngày diễn ra liên hoan, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm, giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ.

Đặc biệt, ngày 24/10, chương trình dự kiến tổ chức hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên và du khách, hướng dẫn các công đoạn mài mực, cầm bút và viết những nét thư pháp cơ bản.

Thông qua việc tôn vinh nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, chương trình góp phần bảo tồn, phát huy một nét đẹp văn hóa tinh thần gắn với truyền thống hiếu học của dân tộc.

Đồng thời tạo không gian kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và câu lạc bộ thư pháp. Các hoạt động trải nghiệm cũng góp phần đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng dự kiến tổ chức đấu giá tác phẩm thư pháp nhằm gây quỹ bảo tồn di sản hoặc phục vụ hoạt động từ thiện.

Diễn ra trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần quảng bá giá trị di sản, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống và thúc đẩy kết nối giữa văn hóa với du lịch Huế.