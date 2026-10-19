Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I diễn ra tại Huế từ ngày 22/10

TS. Nguyễn Phước Hải Trung viết chữ thư pháp tặng du khách tham quan di tích Huế.

Liên hoan do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty Cổ phần Triển lãm và Truyền thông FTP tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Chương trình dự kiến quy tụ từ 100 đến 130 gian trưng bày, với sự tham gia của các câu lạc bộ thư pháp trên cả nước, thư pháp gia, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện các làng nghề truyền thống.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra sáng 22/10. Sự kiện còn có 2 chuyên đề tọa đàm được tổ chức, gồm “Thư pháp Hán Nôm và sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới” và “Tăng cường sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế phục vụ du lịch trong và ngoài nước”.

Trong những ngày diễn ra liên hoan, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm, giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ. Đặc biệt, ngày 24/10, chương trình dự kiến tổ chức hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên và du khách, hướng dẫn các công đoạn mài mực, cầm bút và viết những nét thư pháp cơ bản.

Bên cạnh việc giới thiệu nghệ thuật thư pháp truyền thống, liên hoan tạo không gian kết nối giữa các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và câu lạc bộ thư pháp, góp phần trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống hiếu học. Chương trình cũng dự kiến tổ chức đấu giá tác phẩm thư pháp nhằm gây quỹ bảo tồn di sản hoặc phục vụ hoạt động từ thiện.