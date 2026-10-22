Liên hoan Thư pháp Việt Nam: Hồn Việt trong nét bút

Đại biểu cắt băng Khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ 1 năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” đã khai mạc ngày 22/10 tại Di tích Cơ Mật Viện trong Kinh thành Huế, phường Phú Xuân, thành phố Huế.

Sự kiện do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Triển lãm và Truyền thông FTP tổ chức.

Liên hoan quy tụ hơn 100 gian trưng bày, với sự tham gia của các câu lạc bộ thư pháp trên cả nước, thư pháp gia, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa, doanh nghiệp và đại diện các làng nghề truyền thống.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung phát biểu khai mạc. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Các hoạt động trưng bày, giao lưu, tọa đàm và trải nghiệm góp phần tôn vinh nghệ thuật thư pháp, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và làm phong phú chuỗi hoạt động Festival Huế 2026.

Diễn ra từ ngày 22-26/10, liên hoan mở cửa đón người dân, du khách tham quan triển lãm và giao lưu với các nghệ nhân. Ngày 24/10, chương trình tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên và du khách trải nghiệm các công đoạn mài mực, cầm bút, viết những nét thư pháp cơ bản.

Thông qua việc tôn vinh nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, chương trình góp phần bảo tồn, phát huy một nét đẹp văn hóa tinh thần gắn với truyền thống hiếu học của dân tộc; đồng thời tạo không gian kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và câu lạc bộ thư pháp. Các hoạt động trải nghiệm cũng góp phần đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Du khách xem trình diễn thư pháp tại Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ 1 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa trong mùa lễ hội cuối năm 2026, góp phần quảng bá giá trị di sản, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống và thúc đẩy kết nối giữa văn hóa với du lịch Huế.

Thông qua hoạt động đấu giá tác phẩm thư pháp gây quỹ bảo tồn di sản hoặc từ thiện, chương trình cũng lan tỏa tinh thần chia sẻ và gắn kết cộng đồng.

Trong khuôn khổ Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ 1 năm 2026 còn có "Không gian triển lãm mỹ nghệ thủ công truyền thống-ẩm thực Huế," với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và đặc sản vùng miền giới thiệu sự phong phú, tinh tế của văn hóa truyền thống, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối văn hóa với du lịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung nhấn mạnh, sự kiện mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, để mỗi nét bút, mỗi sản phẩm thủ công và mỗi hương vị truyền thống đều trở thành một cách kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam, về con người và vùng đất Huế góp phần lan tỏa giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Huế và thúc đẩy sự gắn kết giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững./.