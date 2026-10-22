Liên hoan thư pháp ' Hồn Việt trong nét bút'

Sự kiện do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Công ty Cổ phần Triển lãm và Truyền thông FTP tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2026, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô.

Cắt băng khai mạc Liên hoan. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung nhấn mạnh, Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, hội tụ những giá trị đặc sắc của di sản cung đình, nghệ thuật, nghề thủ công truyền thống và ẩm thực.

Việc tổ chức đồng thời hai sự kiện góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và kết nối giữa nghệ nhân, doanh nghiệp, cộng đồng với người dân và du khách.

Liên hoan diễn ra tại di tích Cơ Mật Viện, 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, TP. Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Theo ông Hoàng Việt Trung, mỗi nét bút, sản phẩm thủ công và hương vị truyền thống đều góp phần kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam, con người và vùng đất Huế. Qua đó, các hoạt động góp phần lan tỏa giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Huế và gắn kết công tác bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I quy tụ khoảng 40 gian trưng bày, với sự tham gia của các câu lạc bộ thư pháp trên cả nước, thư pháp gia, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa, doanh nghiệp và đại diện các làng nghề truyền thống.

Các hoạt động gồm trưng bày, giao lưu, tọa đàm, trải nghiệm thư pháp, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực đặc trưng. Bên cạnh đó, chương trình ca nhạc được tổ chức hàng đêm phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của người dân và du khách.

Trình diễn viết thư pháp. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Ngay chiều 22/10, đã diễn ra tọa đàm với hai chuyên đề: “Thư pháp Hán Nôm và sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới” và “Tăng cường sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế phục vụ du lịch trong và ngoài nước”.

Ngày 24/10, học sinh, sinh viên và du khách có cơ hội trải nghiệm các công đoạn mài mực, cầm bút và thực hành những nét thư pháp cơ bản.