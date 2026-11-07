Phần thi Tuyên truyền viên nhỏ tuổi của thí sinh đến từ xã Mèo Vạc.

Liên hoan năm nay có chủ đề “Thiếu nhi Tuyên Quang - Tự hào truyền thống, vươn tới tương lai”, thu hút sự tham gia của Hội đồng Đội 124 xã, phường và các liên đội trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Liên hoan được triển khai với 4 nội dung gồm: Biểu diễn văn nghệ, Tuyên truyền viên nhỏ tuổi, Chỉ huy Đội giỏi và Hùng biện tiếng Anh. Trong đó, nội dung Biểu diễn văn nghệ và Tuyên truyền viên nhỏ tuổi được tổ chức trực tiếp theo 13 cụm thi đua; nội dung Chỉ huy Đội giỏi và Hùng biện tiếng Anh được triển khai bằng hình thức trực tuyến.

Đội thi đến từ xã Nà Hang thể hiện phần thi Biểu diễn văn nghệ.

Tại Liên hoan, các em thiếu nhi có dịp giao lưu, thể hiện năng khiếu, sở trường thông qua những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, kiến thức công tác Đội và khả năng sử dụng tiếng Anh. Theo Ban tổ chức, các nội dung Liên hoan được xây dựng phù hợp với lứa tuổi, tạo điều kiện để thiếu nhi phát huy năng lực, sở trường, mạnh dạn thể hiện bản thân, nâng cao kỹ năng và sự tự tin trong học tập, giao tiếp.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia liên hoan.

Đông đảo thiếu nhi các dân tộc tham dự liên hoan.

Liên hoan Thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2026 không chỉ là một hoạt động văn hóa, văn nghệ, sân chơi kỹ năng dành cho thiếu nhi mà còn là ngày hội để các em gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, cùng chia sẻ những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình và tìm hiểu thêm về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương. Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, thân ái và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong thế hệ măng non của tỉnh nhà.