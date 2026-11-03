Liên hoan 'Sáng tạo nội dung số trẻ toàn quốc năm 2026' chính thức mở cổng đăng ký

Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, Liên hoan "Sáng tạo nội dung số trẻ toàn quốc năm 2026" nhằm phát hiện, biểu dương và kết nối những người trẻ sử dụng sức sáng tạo, tri thức và tầm ảnh hưởng để lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn, lành mạnh.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trung ương Đoàn dự kiến tôn vinh 100 nhà sáng tạo nội dung số trẻ tiêu biểu

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan sẽ dự kiến lựa chọn, tôn vinh 100 thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực tiêu biểu trên toàn quốc thuộc 8 nhóm lĩnh vực: lý tưởng cách mạng và truyền thông chính sách; lịch sử, văn hóa và di sản; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp; lối sống đẹp và an toàn trên môi trường số; tình nguyện, an sinh xã hội và môi trường; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam.

Liên hoan dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2026), đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài, trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất, biên tập, vận hành hoặc lan tỏa các sản phẩm, kênh nội dung số tích cực.

Ứng viên có thể đăng ký với tư cách cá nhân hoặc đại diện nhóm, ê-kíp sáng tạo nội dung theo quy định.

Hồ sơ tham dự được tiếp nhận thông qua đề cử của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông, nền tảng số hoặc cá nhân tự ứng cử.

Ứng viên đăng ký tài khoản, kê khai thông tin, cung cấp sản phẩm nội dung tiêu biểu và tài liệu minh chứng tại cổng trực tuyến https://kol.doanthanhnien.vn.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/11/2026.

Thông qua Liên hoan, Trung ương Đoàn mong muốn ghi nhận những đóng góp của lực lượng sáng tạo nội dung số trẻ, đồng thời khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số để tạo ra những sản phẩm có giá trị giáo dục, văn hóa và trách nhiệm xã hội; góp phần phát triển nền kinh tế sáng tạo, công nghiệp nội dung số và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.