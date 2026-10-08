Liên hoan Sân khấu Hà Nội quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cả nước

Liên hoan Sân khấu Thủ đô là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ hai năm một lần, do UBNDTP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức thực hiện.

Bắt đầu từ năm 2014, Liên hoan đã trải qua 5 kỳ tổ chức. Từ năm 2024, Liên hoan được mở rộng quy mô với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước, chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

Về mùa Liên hoan năm nay, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết: Liên hoan quy tụ 15 tác phẩm của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi tác phẩm mang một sắc màu nghệ thuật riêng, phản ánh sự phong phú, đa dạng của sân khấu Việt Nam, đồng thời thể hiện tâm huyết, tài năng và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với công chúng.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ quy tụ những đơn vị nghệ thuật sân khấu uy tín cả nước.

Đối với Hà Nội, phát triển văn hoá nghệ thuật không chỉ bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống mà còn bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng hình ảnh thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Trong hành trình đó, sân khấu Thủ đô giữ vị trí quan trọng bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng chạm đến cảm xúc, chuyển tải những giá trị nhân văn, kết nối con người thông qua sức mạnh của nghệ thuật.

“Chúng tôi mong muốn, Liên hoan không chỉ là nơi hội tụ các tác phẩm nghệ thuật chất lượng mà còn tạo điều kiện để các tác phẩm đến gần hơn với công chúng. Các vở diễn không chỉ dừng lại ở các đêm diễn tại các nhà hát mà còn cần được lan toả với các hình thức phù hợp khác để đến nhân dân như truyền hình và các nền tảng số”, Phó Giám đốc Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, các tác phẩm dự Liên hoan phản ánh sự phong phú, đa dạng của sân khấu Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Nguyễn Đăng Chương, các tác phẩm tham dự Liên hoan năm nay có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội; giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; đồng thời khuyến khích những sáng tác gắn với lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội.

Bên cạnh giá trị nội dung, các tác phẩm được lựa chọn tham dự Liên hoan hướng tới đề cao những giá trị nhân văn, cái đẹp và sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu, đồng thời thể hiện tinh thần tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện, góp phần phản ánh diện mạo đa dạng, phong phú và sức sống của sân khấu Việt Nam đương đại.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 không chỉ là dịp giới thiệu tới công chúng những tác phẩm sân khấu đa dạng về loại hình, phong phú về phương thức thể hiện, mà còn là không gian kết nối con người, kết nối các giá trị văn hóa và mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật. Liên hoan cũng là dịp các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; qua đó tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Nguyễn Đăng Chương trao đổi với báo chí về Liên hoan.

Thông qua các chương trình biểu diễn và hoạt động chuyên môn, Liên hoan hướng tới đưa những tác phẩm sân khấu có giá trị đến gần hơn với công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của nhân dân Thủ đô và khán giả cả nước.

Đối với Hà Nội, Liên hoan là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực, góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc; đồng thời khẳng định vai trò của Thủ đô trong việc kết nối các lực lượng sáng tạo, quy tụ các đơn vị nghệ thuật và thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực sân khấu.

Các chương trình biểu diễn sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành Hà Nội, gồm: Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam, Nhà hát Quân đội, Trường Đại Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Rạp Kim Mã, Rạp Hồng Hà, Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật – Rạp Xiếc Trung ương Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Khán giả theo dõi lịch diễn và đăng ký vé xem biểu diễn trên Fanpage của Liên hoan.