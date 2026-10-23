Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng thu hút đông đảo khán giả

Các nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu trong đêm bế mạc Liên hoan. (Ảnh: GIANG NAM)

Tối 23/10, tại rạp Đại Nam (89 phố Huế, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức bế mạc Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Với sự tham gia của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, 15 vở diễn thuộc 6 loại hình sân khấu, gồm: Kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, Liên hoan đã tạo nên không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn đa dạng giữa các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang và các địa phương.

Ban tổ chức tôn vinh 2 tác phẩm xuất sắc nhất tại Liên hoan. (Ảnh: BTC)

Các tác phẩm tham dự thể hiện sự phong phú về đề tài, từ lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc đến những vấn đề của đời sống đương đại; đồng thời cho thấy nỗ lực tìm tòi trong sáng tác, dàn dựng và biểu đạt nghệ thuật.

Nhiều tác phẩm khai thác hiệu quả chất liệu truyền thống, kết hợp tư duy sáng tạo mới, góp phần phát huy bản sắc từng loại hình và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đánh dấu sự thành công khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.

Ban tổ chức đã phát hành hơn 10 nghìn vé miễn phí. Các đêm diễn luôn thu hút đông đảo khán giả. Ngoài ra, fanpage của Liên hoan ghi nhận gần 600 bài viết, hơn 1.000 ảnh, khoảng 360 video, khoảng 1,5 triệu lượt người đọc.

Những con số này cho thấy công chúng luôn quan tâm đến đời sống sân khấu, và Liên hoan góp phần đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng, trong đó có đông đảo khán giả trẻ.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã tôn vinh những tác phẩm, vai diễn xuất sắc. Có 2 vở đạt Huy chương Vàng là “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội; 3 vở đạt Huy chương Bạc gồm “Khoảng trời con gái” của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty cổ phần sân khấu và điện ảnh Vân Tuấn - Sân khấu kịch Hồng Vân.

Ở hạng mục cá nhân, Ban tổ chức trao 23 Huy chương Vàng và 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên. Ban tổ chức cũng trao giải “Tác phẩm ấn tượng về đề tài Thanh niên xung phong” cho vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân” (tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương; Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Smart Group quốc tế - sân khấu Lê Quý Dương) và Bằng khen cho hai đơn vị xã hội hóa.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết: Nhiều vở diễn đã chạm đến đỉnh cao thẩm mỹ, tiêu biểu là những tác phẩm triết lý sâu sắc về “đạo học - học làm người trước khi học thành tài” hay những vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng lý giải ngọn nguồn sức mạnh chiến thắng của dân tộc xuất phát từ lòng yêu nước và lý tưởng xả thân kiên cường.

Một số vở diễn khắc họa cốt cách người Hà Nội. Liên hoan cũng để lại dấu ấn xã hội hóa rõ nét khi có 4 đơn vị ngoài công lập tham gia, khẳng định sức sống mới, góp phần xóa bỏ tư duy ỷ lại, trì trệ của cơ chế bao cấp cũ.

"Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định cần thẳng thắn nhìn nhận. Hy vọng những bài học nghề nghiệp từ Liên hoan sẽ là hành trang quý giá để nghệ sĩ tiếp tục cống hiến những tác phẩm xuất sắc hơn nữa trong chặng đường phía trước”, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương nói.

Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khẳng định vai trò của nghệ thuật sân khấu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật.

Những kết quả đạt được góp phần tăng cường kết nối giữa các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ và công chúng; đồng thời phát huy vai trò của văn hóa như nguồn lực nội sinh, đóng góp vào sự phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.