Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026:Khơi dậy nguồn cảm hứng mới

Đa dạng loại hình nghệ thuật

Liên hoan Sân khấu Thủ đô là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ hai năm một lần, do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thực hiện. Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Liên hoan kỳ vọng mở ra những hướng đi mới cho sân khấu Thủ đô, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và đưa các tác phẩm chất lượng đến gần hơn với công chúng. Ảnh minh họa

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, với Hà Nội, phát triển văn hóa, nghệ thuật vừa là nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, vừa góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, khơi nguồn sáng tạo và xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Trong hành trình ấy, sân khấu có vị trí riêng nhờ khả năng chạm đến cảm xúc, lan tỏa giá trị nhân văn và kết nối nghệ sĩ với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Liên hoan vì thế được kỳ vọng sẽ hội tụ những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, đồng thời mở thêm cơ hội để sân khấu đến gần hơn với khán giả.

Với chủ đề Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô, sự kiện quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình như kịch nói, cải lương, chèo, tuồng... Bên cạnh các đơn vị nghệ thuật Trung ương, lực lượng vũ trang và địa phương như Nhà hát Kịch nói Quân đội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội..., Liên hoan còn có sự góp mặt của các sân khấu xã hội hóa như Xóm Kịch, Kịch Hồng Vân và sân khấu Lê Quý Dương…

Sự tham gia của nhiều mô hình hoạt động nghệ thuật góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho Liên hoan, mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi và khuyến khích những tìm tòi sáng tạo. Các vở diễn được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, từ rạp Công Nhân, rạp Đại Nam, rạp Hồng Hà đến Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Quân đội, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Việc mở rộng không gian biểu diễn giúp khán giả có thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật, đồng thời đưa sân khấu hiện diện gần gũi hơn trong đời sống văn hóa đại chúng.

Tìm sức sống mới cho sân khấu Thủ đô

Các tác phẩm tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng khai thác đề tài đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là lịch sử, văn hóa và đời sống Thủ đô. Cùng với việc đề cao những giá trị nhân văn, nhiều vở diễn thể hiện nỗ lực đổi mới ngôn ngữ sân khấu, phương pháp dàn dựng và cách tiếp cận khán giả, qua đó tìm kiếm những hướng đi mới cho nghệ thuật biểu diễn.

TS. Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Liên hoan, đánh giá việc quy tụ các đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa, với nhiều loại hình nghệ thuật đến từ cả ba miền, là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh sân khấu còn nhiều khó khăn. Sự phong phú về loại hình và mô hình hoạt động giúp các đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm những cách thể hiện mới.

Không gian biểu diễn cũng được mở rộng, từ các rạp hát trung tâm đến khu vực ngoại thành, từ sân khấu hộp đến không gian thực cảnh tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là điều kiện để các đơn vị thử nghiệm cách dàn dựng, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Đáng chú ý, bên cạnh những tác phẩm giàu tính ngợi ca, một số vở diễn đi sâu vào các vấn đề gai góc của đời sống đương đại, đặt ra câu hỏi về lựa chọn, trách nhiệm và cách ứng xử của con người trước những biến động xã hội. Sự phong phú trong đề tài cho thấy sân khấu vẫn đang nỗ lực đối thoại với những vấn đề của hôm nay, bên cạnh việc tái hiện các giá trị lịch sử và truyền thống.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tham gia Liên hoan với vở Cô gái đội mũ nồi xám của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến cho biết, tác phẩm khai thác những trăn trở của người trẻ khi xã hội chuyển sang cơ chế thị trường, đặt nhân vật trước những lựa chọn khó khăn giữa biến động thời cuộc. Dù được sáng tác cách đây khoảng 40 năm, câu chuyện vẫn gợi suy ngẫm về cách con người đối diện với thay đổi và giữ gìn những giá trị của mình.

Việc đưa tác phẩm trở lại sân khấu đòi hỏi cách tiếp cận mới, vừa giữ được tinh thần nguyên bản, vừa tạo sự đồng điệu với khán giả hôm nay. Làm mới chất liệu quen thuộc, khơi gợi những góc nhìn đương đại cũng là cách để tác phẩm tiếp tục có sức sống trong đời sống nghệ thuật.

Với sự đa dạng về loại hình, không gian biểu diễn và những tìm tòi trong cách kể chuyện, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực sáng tạo, khuyến khích sự ra đời của những tác phẩm chất lượng và mở rộng khả năng kết nối với công chúng. Qua đó, sân khấu Thủ đô có thêm cơ hội làm mới mình, từng bước tạo dựng sức hút trong đời sống văn hóa hôm nay.