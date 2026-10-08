Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026: Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo của Thủ đô

Hội tụ 15 tác phẩm sân khấu đặc sắc

Liên hoan Sân khấu Thủ đô là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm một lần do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam thực hiện.

Ban tổ chức thông tin về Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Bắt đầu từ năm 2014, liên hoan đã trải qua 5 kỳ tổ chức. Từ năm 2024, Liên hoan được mở rộng quy mô với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật từ nhiều địa phương trên cả nước, chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

Năm 2026, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng được tổ chức từ ngày 14 đến 23-10 với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu - Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật Thủ đô”.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 8-10, tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng ban tổ chức liên hoan Lê Thị Ánh Mai khẳng định: “Đối với Hà Nội, phát triển văn hóa nghệ thuật là quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Trong hành trình đó, sân khấu giữ một vị trí quan trọng bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng trực tiếp chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn, kết nối con người thông qua sức mạnh của nghệ thuật”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng ban tổ chức liên hoan Lê Thị Ánh Mai phát biểu. Ảnh: Ngọc Tú

Theo Trưởng ban tổ chức, liên hoan không chỉ là nơi hội tụ các tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, mà còn tạo thêm cơ hội để sân khấu đến gần hơn với công chúng.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Các tác phẩm tham dự có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội; giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; đồng thời khuyến khích những sáng tác gắn với lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội.

Clip giới thiệu về Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Bên cạnh giá trị nội dung, các tác phẩm được lựa chọn tham dự liên hoan hướng tới việc đề cao những giá trị nhân văn, cái đẹp và sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu; đồng thời thể hiện tinh thần tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện, góp phần phản ánh diện mạo đa dạng, phong phú và sức sống của sân khấu Việt Nam đương đại.

Có thể kể đến, như: “Ai là cha tôi” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Người con gái Hà Nội” (Nhà hát Kịch Quân đội), “Cô gái đội mũ nồi xám” (Nhà hát Tuổi trẻ), “Lời của tre” (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), “Khoảng trời con gái” (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh), “Bến bờ” (Nhà hát Thế giới trẻ)…

Các chương trình biểu diễn được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội để lan tỏa nghệ thuật sân khấu đến công chúng.

Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô

Với quy mô toàn quốc, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu.

Đại diện Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ về tác phẩm tham dự liên hoan. Ảnh: Ngọc Tú

Qua các chương trình biểu diễn và hoạt động chuyên môn, liên hoan đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của nhân dân Thủ đô và khán giả cả nước.

Đối với Hà Nội, liên hoan là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực, góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc; đồng thời khẳng định vai trò của Thủ đô trong việc kết nối các lực lượng sáng tạo, quy tụ các đơn vị nghệ thuật và thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực sân khấu.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 không chỉ là dịp giới thiệu tới công chúng những tác phẩm sân khấu đa dạng về loại hình, phong phú về phương thức thể hiện, mà còn là không gian kết nối con người, kết nối các giá trị văn hóa và mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật.

Ban tổ chức và đại diện các đơn vị tham dự liên hoan. Ảnh: Ngọc Tú

Thông qua các tác phẩm và hoạt động của liên hoan, những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng của Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa đến đông đảo công chúng. Qua đó, liên hoan góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống văn hóa của Thủ đô; đồng thời tạo động lực để các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có chất lượng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam Nguyễn Đăng Chương cho biết, liên hoan lần này quy tụ các đơn vị nghệ thuật từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam, với 15 vở diễn thuộc nhiều loại hình như tuồng, chèo, dân ca kịch, kịch nói, xiếc, cải lương... cho thấy sức hút của sự kiện đã tổ chức đến kỳ thứ 6.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, các tác phẩm tham dự chủ yếu tập trung vào mảnh đất, con người Hà Nội; đất nước và con người Việt Nam; Hà Nội trong lòng cả nước và cả nước chung tay xây dựng Thủ đô. Nội dung trải rộng từ quá khứ, hiện tại đến những dự báo về tương lai. Bên cạnh các tác phẩm mang nội dung ca ngợi, một số vở đặt ra những vấn đề của đời sống hôm nay, gợi suy ngẫm và trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người nghệ sĩ trong xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, đặc biệt là môi trường văn hóa Thủ đô.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương cho rằng, trong bối cảnh sân khấu còn nhiều thách thức về nguồn lực con người, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, đưa tác phẩm đến với công chúng và lan tỏa các giá trị sân khấu, liên hoan cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động sáng tạo. Đây là một trong những hướng để đời sống sân khấu hòa nhập với công nghiệp văn hóa, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Hà Nội.

Với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật cùng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giàu tâm huyết, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 kỳ vọng tạo thêm những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của sân khấu trong đời sống văn hóa Thủ đô.

Các tác phẩm trong khuôn khổ liên hoan biểu diễn miễn phí. Khán giả đăng ký vé tham dự với Ban tổ chức.