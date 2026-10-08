Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng: Mời khán giả xem 15 vở diễn miễn phí

Chương trình “Huyền thoại tuổi thanh xuân” của đạo diễn, tác giả kịch bản Lê Quý Dương, biểu diễn thường xuyên tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô,” Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 23/10, mang đến công chúng 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu.

Đây là dịp để các nghệ sỹ sân khấu gặp gỡ, giao lưu, đồng thời đưa những tác phẩm có giá trị đến với công chúng Thủ đô.

Liên hoan Sân khấu Thủ đô là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm một lần do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam thực hiện.

Bắt đầu từ năm 2014, liên hoan đã trải qua 5 kỳ tổ chức. Từ năm 2024, Liên hoan được mở rộng quy mô với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật từ nhiều địa phương trên cả nước, chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan Lê Thị Ánh Mai. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 8/10, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan Lê Thị Ánh Mai khẳng định liên hoan không chỉ là nơi hội tụ các tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, mà còn tạo thêm cơ hội để sân khấu đến gần hơn với công chúng.

“Đối với Hà Nội, phát triển văn hóa nghệ thuật là quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Trong hành trình đó, sân khấu giữ một vị trí quan trọng bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng trực tiếp chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn, kết nối con người thông qua sức mạnh của nghệ thuật,” bà Lê Thị Ánh Mai nói.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: Kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Tiến sỹ Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Các tác phẩm tham dự có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội; giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; đồng thời khuyến khích những sáng tác gắn với lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội.

Bên cạnh giá trị nội dung, các tác phẩm được lựa chọn tham dự liên hoan hướng tới việc đề cao những giá trị nhân văn, cái đẹp và sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu; đồng thời thể hiện tinh thần tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện, góp phần phản ánh diện mạo đa dạng, phong phú và sức sống của sân khấu Việt Nam đương đại.

Có thể kể đến, như: “Ai là cha tôi” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Người con gái Hà Nội” (Nhà hát Kịch Quân đội), “Cô gái đội mũ nồi xám” (Nhà hát Tuổi trẻ), “Lời của tre” (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), “Khoảng trời con gái” (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh), “Bến bờ” (Nhà hát Thế giới trẻ)…

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đăng Chương, trong bối cảnh sân khấu còn nhiều thách thức về nguồn lực con người, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, đưa tác phẩm đến với công chúng và lan tỏa các giá trị sân khấu, liên hoan cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động sáng tạo. Đây là một trong những hướng để đời sống sân khấu hòa nhập với công nghiệp văn hóa, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Hà Nội.

Với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật cùng đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên giàu tâm huyết, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 kỳ vọng tạo thêm những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của sân khấu trong đời sống văn hóa Thủ đô./.

Các chương trình biểu diễn được tổ chức miễn phí tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội để lan tỏa nghệ thuật sân khấu đến công chúng. Khán giả đăng ký vé tham dự với Ban tổ chức.