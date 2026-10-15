Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026: Miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn

Tối 14/10, thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề "Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô".

Sự kiện được tổ chức góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề "Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô". Ảnh: Văn Anh

Liên hoan được tổ chức với ý nghĩa tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp trên cả nước, định kỳ hai năm một lần.

Từ đó, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Tiếp nối thành công của 6 kỳ liên hoan trước, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng, tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trên cả nước.

Đồng thời, khuyến khích tìm tòi, đổi mới và sáng tạo nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sân khấu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng đa dạng của công chúng.

Liên hoan năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc các loại hình: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, đến từ các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh. Các tác phẩm tham dự Liên hoan phản ánh sinh động đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Một tiết mục tại lễ khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Ảnh: Văn Anh

Hội đồng Giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 do Tiến sĩ, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam làm Chủ tịch; cùng các thành viên: NSND Trần Quốc Chiêm, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Hoàng Cúc, NSND Nguyễn Hoài Huệ, họa sĩ, NSND Nguyễn Đạt Tăng và nhạc sĩ, NSƯT Đào Tuấn Hải.

Từ ngày 13/10, Ban tổ chức đã triển khai phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn tới khán giả Thủ đô. Đông đảo người dân đã đến Rạp Đại Nam xếp hàng nhận vé, trong đó có nhiều khán giả trẻ. Sự hưởng ứng của công chúng là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu vẫn được duy trì và có thêm cơ hội tiếp cận những thế hệ khán giả mới.

Ngay sau lễ khai mạc, vở diễn "Ai là cha tôi" đã được công diễn, mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi của liên hoan. Từ ngày 15 - 22/10, vào các khung giờ 9h, 14h và 19h30 tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự kiến, Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 23/10/2026 tại Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, Hà Nội. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức sẽ tổng kết hoạt động Liên hoan và trao giải cho các vở diễn, đạo diễn, nghệ sĩ có thành tích xuất sắc.

Các tác phẩm tham gia Liên hoan gồm: Kịch nói "Phèo", "Người con gái Hà Nội", "Cô gái đội mũ nồi xám", "Ảo ảnh", "Bến bờ", "Cuốn truyện bị đốt", "Huyền thoại tuổi thanh xuân"; Chèo "Tấm Cám", "Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù", "Đạo học"; Tuồng "Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi"; Cải lương "Người con gái Hà Thành"; Xiếc "Lời của tre"; Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh "Khoảng trời con gái".