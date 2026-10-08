Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026: Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 có sự tham gia của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu. Do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, Liên hoan năm nay mang chủ đề "Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô".

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, phát biểu tại buổi họp báo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2014, Liên hoan Sân khấu Thủ đô được mở rộng quy mô với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trong cả nước và chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng vào năm 2024.

15 tác phẩm tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026

15 tác phẩm tham dự Liên hoan năm nay thuộc nhiều loại hình như kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Các tác phẩm khai thác nhiều đề tài, từ đời sống xã hội, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đến lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội.

Theo TS Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, sự đa dạng về loại hình cũng tạo nên một giá trị riêng của Liên hoan. "Đây là một ngày hội để các nghệ sĩ giao lưu. Thông qua Liên hoan, nghệ sĩ hoạt động ở các loại hình khác nhau có thể học tập lẫn nhau. Tuồng có đặc trưng riêng, chèo có đặc trưng riêng, nghệ thuật xiếc, kịch nói, dân ca kịch, cải lương cũng có những đặc trưng riêng. Đội ngũ sáng tạo của mỗi loại hình có thể tiếp thu, học hỏi những đặc trưng của các loại hình khác để làm giàu thêm bản sắc của loại hình mình".

Không đặt nặng sự đồng nhất về ngôn ngữ nghệ thuật, Liên hoan vì thế trở thành nơi các loại hình sân khấu cùng hiện diện, từ đó mở ra những cuộc đối thoại nghề nghiệp. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ nhìn lại cách làm của mình trong tương quan với những sáng tạo khác đang diễn ra trong đời sống sân khấu.

Bên cạnh nội dung, các tác phẩm được lựa chọn hướng tới những giá trị nhân văn, đề cao cái đẹp, đồng thời thể hiện sự tìm tòi trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện. Những yêu cầu này đặt các đơn vị trước bài toán vừa giữ được đặc trưng của loại hình, vừa tìm cách tạo sức hấp dẫn đối với khán giả hôm nay.

TS Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhấn mạnh cơ hội để các loại hình sân khấu giao lưu, học hỏi và làm giàu thêm bản sắc riêng.

Năm nay, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tham dự Liên hoan với vở Cô gái đội mũ nồi xám của tác giả Lưu Quang Vũ. Theo NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, việc dựng lại tác phẩm là cơ hội để đội ngũ sáng tạo trẻ thử nghiệm cách kể mới trên một câu chuyện quen thuộc. NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến cũng cho rằng Liên hoan cũng cần được nhìn như một cơ hội dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. "Đối với Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng lần này, đây là lần thứ hai chúng tôi được tham gia. Tôi kỳ vọng ở kỳ Liên hoan này, chúng ta sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội để các đơn vị, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ - những người đang khao khát cống hiến, khao khát đóng góp - có thêm cơ hội chứng minh bản lĩnh, tình yêu đối với sân khấu, nghệ thuật và khán giả".

Trong khi đó, Nhà hát Chèo Hà Nội tham dự Liên hoan với vở "Đạo học", một sáng tác mới hướng tới dấu mốc 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. "Qua Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, chúng tôi mong muốn sân khấu có sự lan tỏa đến khán giả trên cả nước, có những tiếng nói, có những vị thế để lan tỏa nghệ thuật sân khấu, đặc biệt tới khán giả trẻ", NSND Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, cho biết.

Đưa những câu chuyện lịch sử, văn hóa vào sân khấu cũng là một trong những hướng được nhiều tác phẩm lựa chọn tại Liên hoan năm nay. Với Hà Nội, đây là cơ hội để những giá trị gắn với lịch sử, văn hóa và con người Thủ đô được tiếp cận công chúng qua một ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại buổi họp báo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026.

Phát biểu về Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh sự đa dạng của các tác phẩm tham dự năm nay là một trong những yếu tố tạo nên diện mạo của sân khấu Việt Nam. Theo bà, mỗi tác phẩm mang một sắc màu nghệ thuật riêng, phản ánh sự phong phú của sân khấu, đồng thời thể hiện tâm huyết, tài năng, sức sáng tạo và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với công chúng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho rằng giá trị của Liên hoan không nên chỉ dừng lại ở những đêm diễn trong khuôn khổ sự kiện. Điều quan trọng là tìm thêm những phương thức để các tác phẩm có giá trị tiếp tục được giới thiệu đến công chúng.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 vì thế không chỉ là cuộc gặp của 15 đơn vị nghệ thuật hay 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình. Quan trọng hơn, đó là dịp để các nghệ sĩ đối thoại về nghề, để những giá trị truyền thống gặp gỡ cách thể hiện mới và để sân khấu tiếp tục tìm kiếm vị trí của mình trong đời sống văn hóa đương đại.

Với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật từ nhiều địa phương, cùng nỗ lực sáng tạo của các nghệ sĩ, Liên hoan kỳ vọng tạo thêm những kết nối nghề nghiệp, mở rộng công chúng và góp phần khẳng định sức sống của sân khấu trong đời sống văn hóa Thủ đô.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 23/10, tại nhiều sân khấu trên địa bàn Thủ đô

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khai mạc vào ngày 14/10/2026 và kéo dài đến 23/10/2026.

Các chương trình được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố như Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam, Nhà hát Quân đội, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Rạp Kim Mã, Rạp Hồng Hà, Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật - Rạp Xiếc Trung ương và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.