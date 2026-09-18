Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam thu hút đông đảo khán giả

Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16, năm 2026 do Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương phối hợp với Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu (EUNIC) tổ chức, ngay từ đêm khai mạc 18-9 đã thu hút đông đảo khán giả.

Khai mạc Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam qua 16 kỳ tổ chức đã từng bước khẳng định vị trí trong đời sống điện ảnh Việt Nam, góp phần đưa những tác phẩm tài liệu của Việt Nam và châu Âu đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác giữa những người làm điện ảnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, liên hoan phim năm nay quy tụ các tác phẩm đến từ nhiều quốc gia châu Âu cùng các tác phẩm của Việt Nam, với những chủ đề và cách thể hiện đa dạng, phản ánh nhiều góc nhìn về con người, văn hóa, xã hội và cuộc sống đương đại. Mỗi tác phẩm mang đến một câu chuyện, một góc nhìn riêng; cùng với nhau, các tác phẩm tạo nên một không gian để khán giả khám phá, suy ngẫm và đối thoại về những vấn đề của cuộc sống hôm nay.

Đồng thời, liên hoan cũng mở ra cơ hội để các nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách tiếp cận mới trong sáng tạo điện ảnh, góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và các nước châu Âu.

Tại lễ khai mạc, ông James Shipton, Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam - Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam khẳng định, trong suốt 16 năm qua, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam đã mang đến một trải nghiệm đặc biệt, đó là cơ hội được cùng nhau ngồi trong khán phòng và nhìn thế giới qua lăng kính của người khác.

Ông James Shipton, Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam - Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức

“Khởi đầu là một hoạt động giao lưu văn hóa khiêm tốn giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu, liên hoan phim đã phát triển, trở thành một trong những sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cây cầu được xây dựng không phải bằng thép hay đá, mà bằng những câu chuyện”, ông James Shipton nhấn mạnh.

Theo ông James Shipton, những tác phẩm trong tuyển chọn năm nay giới thiệu những nghệ sĩ và các nhà hoạt động, những cộng đồng đang nỗ lực gìn giữ các giá trị quan trọng, cũng như những con người đang tìm đường đi trong một thế giới không phải lúc nào cũng chậm lại để tự giải thích chính mình.

Đông đảo đại biểu và khán giả tham dự liên hoan. Ảnh: Ban tổ chức

Phía Việt Nam, NSƯT Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương cho biết đã tuyển chọn những phim chất lượng tốt, giàu giá trị nghệ thuật và đã đạt nhiều giải thưởng trong nước tham dự.

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức bộ phim Việt Nam “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” (đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang) và bộ phim Thụy Điển “Sara và những kiếp người” (đạo diễn Gunilla Bresky).

Diễn ra từ ngày 18 đến 26-9, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc, gồm 11 phim đến từ các quốc gia châu Âu, 9 phim Việt Nam; ngoài ra giới thiệu 5 phim của các tác giả độc lập. Khán giả sẽ được xem phim miễn phí tại Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương (465 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội) và DCine Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh). Mỗi buổi sẽ chiếu 1 phim Việt Nam và 1 phim của châu Âu.