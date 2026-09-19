Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16, năm 2026 do Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương phối hợp với Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu (EUNIC) tổ chức, ngay từ đêm khai mạc 18-9 đã thu hút đông đảo khán giả.

Đông đảo khán giả yêu điện ảnh đến tham dự Lễ khai mạc.

Chương trình diễn ra từ ngày 18 đến 26-9, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc, gồm 11 phim đến từ các quốc gia châu Âu, 9 phim Việt Nam; ngoài ra giới thiệu 5 phim của các tác giả độc lập.

Khán giả sẽ được xem phim miễn phí tại Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương (465 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội) và DCine Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh). Mỗi buổi sẽ chiếu 1 phim Việt Nam và 1 phim của châu Âu.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai mạc LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam đã từng bước khẳng định vị trí trong đời sống điện ảnh Việt Nam, góp phần đưa những tác phẩm tài liệu của Việt Nam và châu Âu đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác giữa những người làm điện ảnh.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, liên hoan phim năm nay quy tụ các tác phẩm đến từ nhiều quốc gia châu Âu cùng các tác phẩm của Việt Nam, với những chủ đề và cách thể hiện đa dạng, phản ánh nhiều góc nhìn về con người, văn hóa, xã hội và cuộc sống đương đại. Mỗi tác phẩm mang đến một câu chuyện, một góc nhìn riêng; cùng với nhau, các tác phẩm tạo nên một không gian để khán giả khám phá, suy ngẫm và đối thoại về những vấn đề của cuộc sống hôm nay.

Đồng thời, liên hoan cũng mở ra cơ hội để các nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách tiếp cận mới trong sáng tạo điện ảnh, góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và các nước châu Âu.

Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam James Shipton phát biểu tại Lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, ông James Shipton, Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam - Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam khẳng định, trong suốt những năm qua, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam đã mang đến một trải nghiệm đặc biệt, đó là cơ hội được cùng nhau ngồi trong khán phòng và nhìn thế giới qua lăng kính của người khác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Theo ông James Shipton, những tác phẩm trong tuyển chọn năm nay giới thiệu những nghệ sĩ và các nhà hoạt động, những cộng đồng đang nỗ lực gìn giữ các giá trị quan trọng, cũng như những con người đang tìm đường đi trong một thế giới không phải lúc nào cũng chậm lại để tự giải thích chính mình..