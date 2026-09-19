Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam: Điểm gặp gỡ của các góc nhìn sáng tạo điện ảnh

Khai mạc Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16.

Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 có sự tham gia của 9 thành viên EUNIC gồm Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam, Hội đồng Anh, Đại sứ quán Áo, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Đại sứ quán Italia, Đại sứ quán Thụy Điển, Đại sứ quán Phần Lan, Đại sứ quán Na Uy và Viện Văn hóa Pháp, cùng nước chủ nhà Việt Nam.

Những năm qua, các nước châu Âu đã lựa chọn nhiều tác phẩm có chất lượng để giới thiệu tại Liên hoan, trong đó có những bộ phim từng được vinh danh tại các liên hoan phim quốc tế. Phía Việt Nam cũng tuyển chọn những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, từng đạt giải thưởng trong nước để tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 , Nghệ sĩ Ưu tú - Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết: Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam là sự kiện văn hóa điện ảnh thường niên, được tổ chức lần thứ 16 với sự phối hợp của EUNIC trong việc lựa chọn và giới thiệu các tác phẩm châu Âu.

"Thông qua sự kiện này chúng ta có dịp tìm hiểu, khám phá và hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, con người, cuộc sống, vấn đề môi trường, phát triển bền vững ở mỗi quốc gia.

Phim tài liệu sẽ là nhịp cầu văn hóa để chúng ta xích lại gần nhau. Qua đó đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước châu Âu và Việt Nam". Nghệ sĩ Ưu tú, Đạo diễn Trịnh Quang Tùng nhấn mạnh.

Ông James Shipton, Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Ông James Shipton, Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam nhận định: Trong suốt mười sáu năm qua, liên hoan phim này đã mang đến một trải nghiệm đặc biệt: cơ hội được cùng nhau ngồi trong khán phòng và nhìn thế giới qua lăng kính của người khác.

Phim tài liệu đòi hỏi ở khán giả một cách tiếp nhận khác với phim hư cấu. Nó bắt đầu từ những điều có thật: những cuộc đời, vùng đất và khoảnh khắc đã được chứng kiến và được những nhà làm phim cẩn trọng đưa đến trước mắt chúng ta.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Việt Nam những năm qua trở thành điểm hội tụ của nhiều liên hoan phim quốc tế, tạo nên một không gian điện ảnh đa dạng và giàu tính kết nối.

Trong đó, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam, qua 16 kỳ tổ chức, đã từng bước khẳng định vị trí trong đời sống điện ảnh Việt Nam, góp phần đưa những tác phẩm tài liệu của Việt Nam và châu Âu đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác giữa những người làm điện ảnh.

Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, các cơ quan, tổ chức và thành viên EUNIC trong việc tổ chức chương trình, đồng thời bày tỏ tin tưởng Liên hoan tiếp tục là điểm gặp gỡ của những câu chuyện, góc nhìn và sáng tạo điện ảnh, góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và các nước châu Âu.

Liên hoan thu hút các nhà làm phim tài liệu chuyên nghiệp, các nhà làm phim độc lập, cùng đông đảo khán giả Việt Nam trong tối khai mạc.

Điểm tạo nên nét riêng của Liên hoan là cách tổ chức các buổi chiếu ghép một phim Việt Nam với một phim châu Âu. Qua cách sắp xếp này, những câu chuyện được kể trong các không gian văn hóa khác nhau có cơ hội đối thoại trên cùng một màn ảnh.

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả tại Hà Nội đã được thưởng thức hai tác phẩm gồm phim Việt Nam "Giáo sư Hoàng Xuân Sính" của đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang và phim Thụy Điển "Sara và những kiếp người" của đạo diễn Gunilla Bresky. Liên hoan diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 26/9. Mỗi buổi tối, khán giả có thể theo dõi một bộ phim Việt Nam và một bộ phim châu Âu.