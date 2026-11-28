HANIFF 2026 khai mạc với phim Việt “Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Ngày 28/11, nhiều hoạt động triển lãm, nghệ thuật đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 (HANIFF VIII) năm 2026.

Triển lãm dấu ấn các nghệ sỹ nhân dân

Từ ngày 28/11 đến ngày 2/12, Triển lãm “Dấu ấn các nghệ sỹ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Triển lãm do Viện Phim Việt Nam tổ chức, giới thiệu tới công chúng tên tuổi của các nghệ sỹ nhân dân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam như Ngô Mạnh Lân, Hải Ninh, Đặng Nhật Minh, Bùi Đình Hạc, Trần Văn Thủy, Bạch Diệp… cùng nhiều đạo diễn, diễn viên, họa sỹ thiết kế mỹ thuật, nhà làm phim tài năng khác, đã làm nên những tác phẩm điện ảnh gắn với Hà Nội.

Triển lãm gồm 3 chủ đề. Chủ đề 1 giới thiệu không gian nhận diện HANIFF, trưng bày hình ảnh bộ nhận diện từ lần thứ 1 đến lần thứ 8, nhìn lại hành trình phát triển của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong nỗ lực kết nối điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn của người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế. Phần này cũng giới thiệu hệ thống pano thể hiện bộ nhận diện chính thức của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8, gồm logo, khẩu hiệu “Điện ảnh-Kết nối-Phát triển” và poster chính thức.

Chủ đề 2 - “Nghệ sỹ nhân dân với tác phẩm điện ảnh về Hà Nội," trưng bày chân dung các nghệ sỹ nhân dân ở ba thể loại: phim hoạt hình, phim truyền và phim tài liệu. Các tác phẩm không chỉ ghi lại diện mạo của Thủ đô qua từng thời kỳ, mà còn phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống xã hội, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Chủ đề 3 - “Trưng bày poster phim Việt Nam đương đại”, giới thiệu poster 30 bộ phim Việt Nam đương đại (gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn) được chọn trình chiếu trong Chương trình toàn cảnh của Liên hoan phim năm nay.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nêu rõ điện ảnh là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ phản ánh lịch sử, đời sống xã hội, bồi đắp tâm hồn, nhân cách và thẩm mỹ con người mà còn góp phần lưu giữ ký ức dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò vừa là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, vừa là ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh mềm quốc gia.

Thông qua gần 200 hình ảnh được tuyển chọn, giới thiệu dấu ấn của 8 kỳ Liên hoan phim cùng chân dung, sự nghiệp và những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gắn với tên tuổi các nghệ sỹ nhân dân, triển lãm đã tái hiện một phần hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh Thủ đô Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử.

Không gian kết nối

Cùng ngày, Chợ Dự án phim lần thứ 6 - một hoạt động mở màn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 (HANIFF VIII) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Sự kiện do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Công ty BHD - Vietnam Media tổ chức, với sự tài trợ của Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, sự đồng hành của HKFilm và ID Communication Group.

Chương trình diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 2/12, là một trong những hoạt động chuyên ngành thường niên gắn liền với Liên hoan Phim và HANIFF, tập hợp rất nhiều các nhà làm phim cũng như những dự án phim mới nhiều tiềm năng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh Chợ dự án phim là không gian kết nối các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch với các nhà đầu tư và chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để các dự án phim được giới thiệu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội phát triển thông qua các hoạt động gặp gỡ, hội thảo và thuyết trình dự án. Qua 5 kỳ tổ chức, Chợ Dự án phim đã từng bước khẳng định vai trò là hoạt động chuyên môn thiết thực, nhiều dự án từng được giới thiệu tại Chợ Dự án phim đã được hỗ trợ phát triển thành các tác phẩm điện ảnh, ra mắt khán giả qua phát hành thương mại hoặc được lựa chọn tham dự, trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín trên thế giới.

Điểm nhấn của Chợ Dự án năm nay là sự mở rộng biên độ tuyển chọn: bên cạnh dòng phim tác giả giàu tính nghệ thuật, Chợ Dự án chính thức chào đón các dự án mang tính thương mại, hướng tới thị trường đại chúng. Các dự án được chia thành hai hạng mục: Chợ dự án quốc tế và Chợ dự án trong nước, mỗi hạng mục 5 dự án.

Theo đó, hạng mục các dự án Việt Nam gồm “Bột và Hoa” (Trần Nhân Kiên); “Bạn muốn hẹn hò?” (McFloyd Nguyễn); “Nhất quyết không nghèo” (Nguyễn Tài Minh); “Thiên An” (Yogesh Vijayan); “Hoàng Thị Thế - Fate & Destiny” (Nguyễn Hồng Quân).

Hạng mục các dự án quốc tế gồm “MOMs” (Lertsiri Boonmee, Kotchaphan Sakulbuddhaphorn - Thái Lan); “Sleepless City” (Sunhee Na - Hàn Quốc); “Spirit of Steppe” (Ganbold Luvsandamdin - Mông Cổ); “Home, here I am” (Rithea Phichith - Campuchia); “Less Meat” (Raka Noshin Nower - Bangladesh).

Trong 5 ngày, đại diện các dự án sẽ làm việc trực tiếp với nhà sản xuất, nhà phát hành, nhà đầu tư và đại diện các liên hoan phim trong khu vực trước vòng Thuyết trình. Kết quả Chợ Dự án sẽ được công bố tại Lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội vào ngày 2/12.

Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM 2026) cũng diễn ra từ ngày 28 - 30/11. Đây là không gian giao thương bản quyền, phát hành và hợp tác đầu tư, thu hút nhiều đài truyền hình, nhà sản xuất, phân phối nội dung cùng các nhà mua phim quốc tế tham dự. Được triển khai bằng 100% nguồn lực xã hội hóa, Triển lãm là minh chứng cho sự đồng hành năng động của Ban Tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, cùng cơ quan quản lý nhà nước trong việc mở rộng thị trường.../.