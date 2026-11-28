Khai mạc chương trình Ươm mầm tài năng tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Ảnh: THANH THẢO

Ở lần tổ chức thứ 6, Chợ Dự án phim HANIFF tiếp nhận hơn 60 hồ sơ đăng ký từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cao nhất từ trước đến nay. Ban tổ chức lựa chọn 10 dự án vào vòng thuyết trình, trong đó có 5 dự án của Việt Nam và 5 dự án đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia và Bangladesh.

Năm nay, bên cạnh dòng phim nghệ thuật, Chợ Dự án mở rộng tuyển chọn các dự án phim thương mại, hướng tới khán giả đại chúng. Cơ cấu giải thưởng cũng được nâng lên 3 giải với tổng trị giá 8.000 USD.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Chợ Dự án phim. Ảnh: THANH THẢO

Tại lễ khai mạc Chợ Dự án phim sáng 28-11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, qua 5 kỳ tổ chức, nhiều dự án từng được giới thiệu tại Chợ Dự án đã phát triển thành tác phẩm điện ảnh. Các tác phẩm này được phát hành thương mại hoặc trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế uy tín.

Đây cũng là cơ hội để phát hiện những tài năng mới, mở rộng hợp tác quốc tế ngay từ giai đoạn phát triển dự án, tạo tiền đề đưa các tác phẩm đến với đông đảo khán giả.

Nhiều bạn trẻ tham dự chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh. Ảnh: THANH THẢO

* Cùng ngày, chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (HANIFF Rising Stars Campus - Ngôi sao điện ảnh tương lai) cũng khởi động. Sự kiện do Cục Điện ảnh tổ chức với sự đồng hành của Công ty MTH Corporation.

“Mục tiêu là hình thành đội ngũ làm điện ảnh vừa có năng lực cạnh tranh quốc tế, vừa có khả năng kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị nghiên cứu duy trì hoạt động ươm mầm tài năng trong các kỳ liên hoan phim tiếp theo.

*Cũng trong sáng 28-11, Viện Phim Việt Nam khai mạc triển lãm “Dấu ấn các nghệ sĩ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô”. Gần 200 hình ảnh được tuyển chọn giới thiệu dấu ấn của 8 kỳ liên hoan phim, chân dung và những tác phẩm tiêu biểu gắn với tên tuổi các NSND Ngô Mạnh Lân, Hải Ninh, Đặng Nhật Minh, Bùi Đình Hạc, Trần Văn Thủy…

Từ những năm tháng chiến tranh được tái hiện trong Em bé Hà Nội, Hà Nội - mùa đông 46, Hà Nội 12 ngày đêm đến vẻ đẹp đời thường trong Hà Nội mùa chim làm tổ, Mùa ổi, Hoa nhài, triển lãm đưa công chúng trở về với những ký ức về Thủ đô qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Trải nghiệm tại Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số. Ảnh: THANH THẢO

* Lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ HANIFF, Triển lãm Phim, truyền hình và nội dung số quy tụ hơn 150 gian hàng của 120 đơn vị đến từ 14 quốc gia, thu hút khoảng 250 nhà mua phim quốc tế cùng nhiều đài truyền hình, nhà sản xuất và phân phối nội dung. Việc đưa VFM vào chương trình liên hoan phim được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để điện ảnh Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

HANIFF VIII diễn ra đến ngày 2-12, giới thiệu 124 bộ phim được tuyển chọn từ gần 870 tác phẩm đăng ký. Tham gia liên hoan có khoảng 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, trong đó có 350 khách mời quốc tế.