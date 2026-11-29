Đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng Sơ tuyển Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Ảnh: NVCC

Xin chàođạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải! Xin ông cho biết, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII - năm 2026 có điểm gì khác biệt so với các năm trước ?

- Tôi cho rằng, năm nay, công tác tổ chức đã thể hiện sự mở rộng và đa dạng hóa. Sáng kiến Chợ phim hoạt động trong khuôn khổ của HANIFF là một điểm đổi mới quan trọng, phù hợp với cách tổ chức của nhiều Liên hoan phim trên thế giới. Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động nghề nghiệp khác như Chợ dự án, Lớp đào tạo diễn viên… đều là những hoạt động thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa từng bước trong phát triển điện ảnh nước nhà.

Về mặt tuyển chọn phim, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 800 phim và đã chọn ra 124 phim để trình chiếu cho khán giả Việt Nam, cùng giới làm phim trong nước và quốc tế. Qua đó, sẽ hình dung được sự phát triển đa dạng của điện ảnh thế giới trong 2 năm qua.

Theo tôi, đây cũng là một cơ hội lớn cho những nhà làm phim, những nhà sản xuất, phát hành phim Việt Nam, cũng như những khán giả yêu điện ảnh của Thủ đô khi được tiếp xúc, thưởng thức nhiều tác phẩm đẳng cấp cao của điện ảnh đương đại thế giới. Qua đó, tạo sự thay đổi, phát triển nền điện ảnh của đất nước theo hướng mạnh mẽ, hài hòa và đa dạng hơn.

Tôi cũng xin lưu ý, trong HANIFF năm nay, các khán giả không nên chỉ chú ý đến chương trình phim dự thi, vì ở chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới năm nay cũng có rất nhiều bộ phim chất lượng cao và phần lớn đều đã đạt những thành tích tốt ở các Liên hoan phim uy tín quốc tế.

Ông đánh giá như thế nào về chất lượng của các tác phẩm dự thi năm nay?

- Tôi cho rằng chất lượng của các bộ phim quốc tế năm nay trong chương trình tranh giải có chất lượng tốt. Nhiều bộ phim đi sâu vào những vấn đề nóng hổi của xã hội đương đại và được làm với những phong cách độc đáo, độ chuyên nghiệp cao. Tác giả các bộ phim này gồm cả những tên tuổi đã nổi tiếng, có nhiều thành tựu của điện ảnh thế giới (Ildikó Enyedy, Iván Fund, Isabel Sandoval…) và cả những tác giả mới làm phim đầu tay.

Những diễn viên trong các bộ phim tranh giải gồm những diễn viên nổi tiếng thế giới như Juliette Binoche (Queen of Sea), Lương Triều Vĩ, Léa Seydoux (Silent Friend), Ben Kingsley (Young Washington)… cho tới các diễn viên không chuyên như trong các phim Ben’Imana, Becoming Human…

6 bộ phim quốc tế trong tổng số 12 bộ phim của chương trình này đã được các nước sản xuất cử làm đại diện để tham dự vòng sơ tuyển của giải thưởng Oscar. Hầu hết các bộ phim cũng đã đoạt những giải thưởng quan trọng ở các Liên hoan phim uy tín trên thế giới như Cannes, Venice, Berlin và một số giải thưởng khác.

Điều thú vị là Hội đồng chọn phim của HANIFF chọn những bộ phim này từ khá sớm, trước khi các nước cử đại diện tranh giải Oscar, nên việc các phim này được chọn dự vòng sơ tuyển Oscar của các nước khác là điều gần đây chúng tôi mới biết.

Tiết mục nghệ thuật trong lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: Duy Khánh

Với vai trò là người chịu trách nhiệm chính trong quá trình tuyển chọn tại HANIFF năm nay, ông có thể chia sẻ về tiêu chí cốt lõi được Hội đồng tuyển chọn đặt lên hàng đầu để tìm ra tác phẩm xứng đáng nhất giữa rất nhiều phong cách điện ảnh đa dạng?

- Trong quá trình tuyển chọn phim quốc tế, chúng tôi cố gắng tìm sự đa dạng trong các phong cách làm phim khác nhau, đặc biệt là tìm ra những tác phẩm có phong cách độc đáo, hiệu quả, sáng tạo, đồng thời có trình độ chuyên nghiệp cao trong tất cả các thành tố tạo nên bộ phim (kịch bản, đạo diễn, quay phim, diễn xuất, bối cảnh, tiếng động, âm nhạc....).

Ngoài ra, rất nhiều tác phẩm năm nay đi vào phân tích, miêu tả các vấn đề nóng hổi của xã hội. Đó cũng là một điểm quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi đã đặt mục tiêu chọn những phim có chất lượng nghệ thuật cao và đề cập đến những vấn đề xã hội cấp thiết là ưu tiên hàng đầu. Đây có thể coi là tiêu chí cốt lõi của đợt tuyển chọn năm nay.

Qua các tác phẩm dự thi và trình chiếu năm nay, đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải đánh giá như thế nào về sự bứt phá trong tư duy làm phim, ngôn ngữ kể chuyện cũng như khả năng hội nhập quốc tế của các nhà làm phim Việt Nam?

- Tôi cho rằng trong nhóm các nhà làm phim trẻ Việt Nam có nhiều người rất có tiềm năng, thể hiện qua những bộ phim của họ. Một số nhà làm phim đã tỏ rõ khả năng tái hiện, xây dựng những câu chuyện độc đáo, có bản sắc, phong cách, tạo được những tâm trạng, tình huống độc đáo.

Tuy nhiên, tất cả vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện, học tập để trưởng thành trong môi trường quốc tế với những tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ cũng như tính chuyên nghiệp. Và một trong những cơ hội như vậy, chính là môi trường của các Liên hoan phim quốc tế ở Việt Nam như HANIFF.

Nhìn từ bức tranh chung của các tác phẩm gửi về HANIFFlần này, ông nhận thấy chủ đề hay xu hướng sáng tạo nổi bật nào đang chi phối các nhà làm phim trẻ trên thế giới hiện nay?

- Những nhà làm phim trẻ trên thế giới hiện nay có những cái nhìn táo bạo, đi thẳng vào nhiều vấn đề nóng của cuộc sống. Đồng thời, nhiều nhà làm phim ngay từ những phim đầu tay đã sở hữu những góc nhìn, phong cách thể hiện độc đáo, kỹ năng làm phim chuyên nghiệp. Điển hình như các phim Elephants in the Fog, Ben’Imana, My Father’s Shadow, Downriver a Tiger… Họ mạnh dạn đi đến cùng với phương pháp làm phim của mình và đã gây ấn tượng rất tốt tới khán giả.

Thông thường, ở những phim đầu tay, những đạo diễn này tương đối phá cách trong cấu trúc kể chuyện. Ví dụ như phim “Elephants in the Fog”, đây có thể coi là điểm sáng về sự thấu hiểu và kỹ năng sử dụng cấu trúc 3 hồi truyền thống ở đẳng cấp cao, tạo xúc động mạnh cho người xem, hiệu quả truyền tải vì thế cũng rất cao. Nói như vậy để thấy có rất nhiều con đường để thế hệ các làm phim trẻ hiện nay tạo được sự bứt phá, quan trọng là cần phải biết chọn và phát triển như thế nào cho phù hợp.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh ngày càng có sự cạnh tranh lớn bởi các nền tảng trực tuyến, Ban Giám khảoHANIFF cân nhắc ra sao giữa một tác phẩm mang tính thể nghiệm nghệ thuật cao với một bộ phim có sức lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng?

- Tôi cho rằng một tác phẩm cùng có một lúc cả hai điều này là tuyệt vời nhất. Trên thế giới có không ít những bộ phim như vậy. Muốn làm được điều đó, các nhà làm phim phải nắm rất vững về cấu trúc điện ảnh từ căn bản đến kinh điển ở mức độ cao. Khi đó, mỗi sáng tạo của họ đều sẽ đem lại những âm hưởng rất mạnh, có hiệu ứng tốt đối với người xem. Có thể lấy ví dụ như các đạo diễn Christipher Nolan, Quentin Tarantino, David Fincher, Bong Joon Ho…

Tuy nhiên, đối với một Liên hoan phim thì cần đặt mức độ sáng tạo, hiệu quả mạnh mẽ của bộ phim làm tiêu chuẩn hàng đầu. Cũng không nên cho rằng những sáng tạo đó chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật thuần túy. Nó báo hiệu những giới hạn thẩm mỹ mới, tạo động lực, cảm hứng để các nhà làm phim tạo ra những bộ phim thu hút khán giả trong tương lai.

Trong quá trình xem và thẩm định các bộ phim dự thi, có khoảnh khắc, nhân vật hay lát cắt điện ảnh nào để lại cho ông nhiều dư âm nhất, hoặc khiến hội đồng giám khảo phải tranh luận sôi nổi nhất?

- Rất nhiều phim quốc tế được gửi tới năm nay gây ấn tượng sâu sắc đối với bản thân tôi cũng như Hội đồng tuyển chọn. Bên cạnh những phim được trình chiếu chính thức trong chương trình năm nay, tôi cũng muốn mang đến cho khán giả Việt Nam nhiều tác phẩm xuất sắc của điện ảnh thế giới.

Ngoài ra, tôi thực sự mong muốn những phim được lựa chọn có thể có dịp trình chiếu lại tại Việt Nam, trong những khoảng thời gian dài, với nhiều buổi chiếu hơn, kể cả sau Liên hoan phim, để tăng khả năng tiếp xúc đối với khán giả cũng như giới làm nghề điện ảnh Việt Nam.

Theo ông, cần làm gì để một kỳ liên hoan phim mang bản sắc văn hóa của Thủ đô Hà Nội không chỉ là nơi vinh danh tác phẩm, mà còn trở thành điểm hẹn thúc đẩy hợp tác sản xuất và giao lưu nghề nghiệp cho giới làm phim?

- Tôi nghĩ rằng tại HANIFF 2026 đang phát triển theo hướng đó. Đây là cơ hội cho những nhà làm phim, nhà sản xuất phim Việt Nam kết nối với các nhà làm phim, đơn vị phát hành phim quốc tế về cả mặt học thuật cũng như khả năng hợp tác trong tương lai. Những bộ phim hay của điện ảnh thế giới thực chất cũng chính là cơ hội để những người làm điện ảnh Việt Nam học hỏi, sáng tạo hơn. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi, sự phát triển về cách làm phim của các nhà làm phim Việt Nam.

Tôi cho rằng HANIFF chính là một mắt xích quan trọng trong công nghiệp văn hóa, giúp điện ảnh Việt phát triển, bước ra thể giới một cách tự tin, toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Từ góc nhìn của một người làm nghề dày dạn kinh nghiệm, ông muốn gửi gắm lời khuyên hay thông điệp gì tới các đạo diễn độc lập, các nhà làm phim trẻ đang tìm kiếm cơ hội bước ra sân chơi quốc tế?

- Mỗi nhà làm phim trẻ đều sẽ tìm ra con đường riêng của mình. Tuy nhiên, họ cần giữ bản lĩnh để không cố gắng tìm con đường dễ dãi. Họ cần tìm được phong cách riêng và mảng đề tài riêng của mình. Điều rất quan trọng là các nhà làm phim trẻ phải nắm vững những kỹ năng căn bản của cấu trúc điện ảnh, sau đó sáng tạo trên cơ sở kết hợp cả bản năng và tư duy phân tích. Nhiều nhà làm phim lớn, những bậc thầy của điện ảnh thế giới đã đi theo con đường đó.

Xin cảm ơn đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải!

Tối 28-11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối – Phát triển” đã chính thức khai mạc, mở ra chuỗi hoạt động điện ảnh hấp dẫn diễn ra trong 5 ngày, từ 28-11 đến 2-12. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Liên hoan phim có các hoạt động sôi nổi như Phim dài dự thi, Phim ngắn dự thi; Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số; chương trình Ươm mầm tài năng – HANIFF Rising Stars Campus; Chợ dự án làm phim; triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô”; triển lãm “Hà Nội qua những khuôn hình”; hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình”; hội thảo “Quảng bá và kết nối điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế”; chương trình tham quan các làng nghề của Hà Nội… Đặc biệt, các chương trình chiếu phim của Liên hoan phim năm nay rất đa dạng, phục vụ rộng rãi khán giả. Trong đó, phim tham dự liên hoan được chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức còn có chương trình chiếu phim ngoài trời phục vụ khán giả Thủ đô tại phường Hoàn Kiếm, phường Ba Đình, phường Cầu Giấy, xã Sơn Tây trong những ngày diễn ra liên hoan.