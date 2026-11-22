Bên cạnh những bộ phim chất lượng đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, HANIFF VIII dành nhiều không gian cho hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên môn, xúc tiến thị trường và kết nối hợp tác, hướng tới những giá trị lâu dài cho điện ảnh Việt Nam.

Cảnh trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh - phim Việt Nam tham gia hạng mục Phim dài dự thi tại HANIFF VIII. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Dấu ấn mới của ngày hội điện ảnh quốc tế

HANIFF VIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn của các nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh quốc tế. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, HANIFF là sự kiện điện ảnh đối ngoại quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, mến khách, Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế của UNESCO; thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh.

Năm nay, HANIFF VIII có 125 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ được tuyển chọn vào các chương trình Phim dự thi (37 tác phẩm), Toàn cảnh Điện ảnh thế giới (50 phim), Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản (8 phim) và Phim Việt Nam đương đại (30 phim). Trong đó, chương trình dự thi có 12 phim dài và 25 phim ngắn. 7 trong số 12 phim dài dự thi là tác phẩm được lựa chọn làm đại diện quốc gia tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 năm 2027, tạo thêm sức hấp dẫn cho hạng mục này.

Là Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển phim dự HANIFF VIII, đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Bùi Trung Hải đánh giá, chất lượng phim gửi đến liên hoan năm nay tốt, với hơn 600 tác phẩm có đề tài, nội dung và phong cách thể hiện đa dạng. Nhiều bộ phim đề cập đến những vấn đề xã hội đương đại như khoảng cách giàu nghèo, giáo dục, bình đẳng giới; bên cạnh đó là những thử nghiệm về cấu trúc và ngôn ngữ điện ảnh.

Theo Nghệ sĩ ưu tú Bùi Trung Hải, điện ảnh thế giới ngày càng có sự giao thoa giữa các trào lưu, trường phái, vượt qua những giới hạn địa lý. Đây là cơ hội lớn để giới làm phim, người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và khán giả Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với những tác phẩm chất lượng của thế giới để học hỏi kinh nghiệm, kết nối đồng nghiệp quốc tế, tìm kiếm khả năng đưa phim Việt ra thế giới.

Không gian HANIFF VIII cũng được mở rộng đến nhiều địa điểm của Hà Nội. Cụ thể, lễ khai mạc và bế mạc - trao giải dự kiến diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh); các chương trình chiếu phim được tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Beta Cinema Giải Phóng và Cinestar Hà Đông.

Hoạt động chiếu phim ngoài trời, giao lưu nghệ sĩ diễn ra tại phố Lý Thái Tổ, phố đi bộ Sơn Tây, Quảng trường Vườn hoa Lê-nin, Công viên Cầu Giấy và khu vực Trung tâm Triển lãm Việt Nam, góp phần đưa điện ảnh đến với công chúng. Triển lãm quảng bá hình ảnh Hà Nội qua điện ảnh tại Trung tâm Thông tin - triển lãm thành phố Hà Nội (số 93 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm) cũng là điểm nhấn văn hóa của sự kiện…

Tạo không gian phát triển nghề nghiệp

Nếu tại các kỳ liên hoan phim trước đây, tâm điểm chú ý chủ yếu nằm ở những bộ phim dự thi và giải thưởng, thì năm nay, chuỗi hoạt động được thiết kế theo hướng mở rộng cơ hội học hỏi, kết nối và hợp tác thực chất giữa những người làm nghề. Điều này gắn với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”.

Nổi bật trong số đó là Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM), tổ chức từ ngày 28 đến 30-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Với gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia và khoảng 70 nhà mua phim quốc tế, VFM được kỳ vọng trở thành không gian giao thương sôi động của ngành công nghiệp nội dung.

Cùng với đó, Chợ Dự án làm phim và các hoạt động phát triển kịch bản, hội thảo về vai trò của biên kịch, quyền sở hữu trí tuệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo điện ảnh cũng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hoạt động nghề nghiệp tại HANIFF VIII. Các diễn viên trẻ có cơ hội tham gia các lớp học chuyên sâu về kỹ năng diễn xuất, thử vai quốc tế, trình diễn và báo cáo diễn xuất, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt trẻ có triển vọng cho điện ảnh Việt.

Về chuyên môn sâu, HANIFF VIII có tọa đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” tập trung trao đổi kinh nghiệm về xây dựng kịch bản, phát triển nhân vật, nghệ thuật kể chuyện, ứng dụng công nghệ và đào tạo nhân lực. Nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Biên kịch, Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chia sẻ, đây là hoạt động rất đáng mong chờ của giới làm nghề nước nhà vì có cơ hội tiếp cận kinh nghiệm từ một nền hoạt hình nhiều thành tựu như Nhật Bản sẽ gợi mở hữu ích cho quá trình sáng tác và phát triển phim hoạt hình Việt Nam.

Hội thảo “Điện ảnh Việt Nam - Quảng bá và kết nối quốc tế” tiếp tục đặt ra những vấn đề về sức mạnh mềm văn hóa, khả năng kể câu chuyện lịch sử, văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ điện ảnh và phương thức đưa phim Việt đến với khán giả nước ngoài…

HANIFF VIII đang mở rộng ý nghĩa của một liên hoan phim theo hướng gắn kết hoạt động nghệ thuật với đào tạo, sản xuất và thị trường, qua đó tạo động lực để điện ảnh Việt Nam nâng cao chất lượng sáng tạo, mở rộng thị trường và hội nhập sâu hơn với thế giới. Đây cũng là cơ hội để Hà Nội khẳng định vai trò điểm đến của các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, góp phần định vị thương hiệu điện ảnh Việt Nam trong mạng lưới sáng tạo toàn cầu.