Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII khẳng định: Liên hoan Phim là cầu nối văn hóa, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ giữa các nền điện ảnh; giới thiệu những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nhân văn.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII phát biểu tại họp báo.

“Thông qua Liên hoan Phim, chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh; mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Liên hoan Phim cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và Hà Nội nghìn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; một Thủ đô giàu bản sắc văn hóa, thanh lịch, thân thiện, năng động và sáng tạo”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nhân văn, mang dấu ấn sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật, Liên hoan hướng tới giới thiệu những thành tựu nổi bật của điện ảnh Việt Nam và thế giới, đồng thời phát hiện, tôn vinh những tài năng mới. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các nền điện ảnh, tạo diễn đàn kết nối các nhà làm phim, nhà sản xuất, đơn vị phát hành và tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.

Liên hoan góp phần tạo động lực phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, quảng bá sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam ra thế giới, từng bước xây dựng thương hiệu HANIFF trở thành một thương hiệu có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Sự kiện đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Thông tin tại họp báo, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, Liên hoan Phim lần này không chỉ là một kỳ Liên hoan Phim thành công về nghệ thuật, mà còn là một sự kiện tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài cho sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam. HANIFF VIII không chỉ là điểm hẹn của những người yêu điện ảnh, mà còn là nơi những ý tưởng sáng tạo gặp gỡ nguồn lực đầu tư, những tài năng tìm thấy cơ hội phát triển, các doanh nghiệp tìm thấy đối tác và điện ảnh Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra thế giới.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu.

Theo Ban Tổ chức, từ gần 870 bộ phim đăng ký tham dự, Liên hoan đã tuyển chọn 124 phim dài và phim ngắn đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công tác tuyển chọn được thực hiện thông qua Hội đồng Sơ tuyển và Hội đồng Chung tuyển.

Trong đó, chương trình phim dự thi có 12 phim dài và 25 phim ngắn. Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản giới thiệu 8 tác phẩm. Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama) có 49 phim, gồm 27 phim dài và 22 phim ngắn. Bên cạnh đó, Chương trình phim Việt Nam đương đại giới thiệu 30 tác phẩm thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Bên cạnh hoạt động trình chiếu, HANIFF 2026 còn tổ chức nhiều chương trình, sự kiện chuyên môn và giao lưu văn hóa. Nổi bật là Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim và Ngày Văn hóa Việt Nam; triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” do Viện Phim Việt Nam chủ trì thực hiện.

Hai hội thảo chuyên đề gồm “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” và “Quảng bá và kết nối điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế”. Ngoài ra, Liên hoan còn có Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số cùng Chợ Dự án làm phim.

Bộ nhận diện Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026). ẢNh: BTC.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của HANIFF 2026 là lần đầu tiên Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) được tổ chức gắn với Liên hoan. Song hành với triển lãm là Chợ Dự án làm phim dành cho các nhà làm phim khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tạo cơ hội giới thiệu ý tưởng, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác sản xuất phim.

Công tác phát triển nguồn nhân lực cũng được chú trọng thông qua chương trình Haniff Rising Stars Campus. Chương trình tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về diễn xuất, thử vai quốc tế; kết nối tìm kiếm diễn viên cho 4 dự án phim dự kiến triển khai. Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ số hóa hình ảnh diễn viên bằng công nghệ AI Avatar được triển khai trên cơ sở tôn trọng quyền hình ảnh của nghệ sĩ.

Đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng cũng là một trong những mục tiêu của Liên hoan năm nay. Các bộ phim sẽ được trình chiếu tại 7 cụm rạp từ ngày 28/11 - 2/12/2026. Bên cạnh đó, các buổi chiếu phim ngoài trời tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây sẽ được tổ chức kết hợp với biểu diễn nghệ thuật, giao lưu nghệ sĩ, góp phần tạo không khí điện ảnh sôi động tại nhiều không gian công cộng của Thủ đô.

Về quy mô, HANIFF 2026 dự kiến đón khoảng 1.000 khách mời và đại biểu, tăng so với khoảng 800 đại biểu tại kỳ Liên hoan lần thứ VII năm 2024. Số lượng phim đăng ký tham dự cũng tăng, với 124 tác phẩm được tuyển chọn từ gần 870 bộ phim, so với 117 phim tại kỳ Liên hoan trước...

Lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 28/11; Lễ bế mạc và trao giải thưởng diễn ra vào lúc 20h ngày 2/12. Cả hai sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) Hà Nội.