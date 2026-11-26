Với 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, liên hoan phim tiếp tục mở rộng giao lưu nghệ thuật, đồng thời thúc đẩy hợp tác, phát triển thị trường và xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, giàu sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Phạm Sỹ

Tụ hội sắc màu điện ảnh Việt Nam và thế giới

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức. Đây là dịp giới thiệu những tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, nhân văn; phát hiện, tôn vinh tài năng mới; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và tổ chức điện ảnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng ban Chỉ đạo HANIFF VIII phát biểu. Ảnh: Phạm Sỹ

Tại cuộc họp báo giới thiệu Liên hoan ngày 26-11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng ban Chỉ đạo HANIFF VIII, nhấn mạnh, qua 7 kỳ tổ chức, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị, chất lượng nghệ thuật cùng sức lan tỏa của Liên hoan từng bước được củng cố, nâng cao. HANIFF tiếp tục là điểm hẹn của những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, điện ảnh là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa rộng rãi, đồng thời là lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia. Thông qua Liên hoan, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và tổ chức điện ảnh; mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển thị trường.

Phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đại diện Việt Nam tham dự hạng mục Phim dài dự thi. Ảnh: BHD

Liên hoan năm nay có gần 870 bộ phim đăng ký tham dự, Ban tổ chức tuyển chọn 124 phim dài và phim ngắn của 41 quốc gia, vùng lãnh thổ. So với HANIFF VII năm 2024 với 117 phim, số lượng tác phẩm năm nay tiếp tục tăng, cho thấy sức hút và phạm vi giao lưu ngày càng mở rộng của liên hoan.

Trong số 124 tác phẩm có 37 phim dự thi, gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn; 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam; 30 phim trong chương trình Phim Việt Nam đương đại và 8 phim thuộc Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản. Các tác phẩm đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, đem đến nhiều ngôn ngữ điện ảnh, phong cách sáng tạo và góc nhìn văn hóa khác biệt.

Đặc biệt là 7 trong số 12 phim dài dự thi được lựa chọn đại diện quốc gia tham gia vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 năm 2027. Phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được chọn chiếu khai mạc. Tác phẩm dự kiến trình chiếu lúc 15h ngày 28-11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), với sự tham dự và giao lưu của đạo diễn, đoàn làm phim. Đây cũng là phim dài duy nhất của Việt Nam tham gia chương trình dự thi, mở ra cơ hội giới thiệu một sáng tạo mới của điện ảnh trong nước với bạn bè quốc tế.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII quy mô lớn hơn kỳ trước, dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế đến Hà Nội tham dự, đều là những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, trong đó có nhiều nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh chương trình dự thi và chiếu phim, HANIFF VIII có hoạt động chuyên môn được giới nghề mong đợi là hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” và “Quảng bá và kết nối điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế”.

Mở rộng cơ hội kết nối thị trường

Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Đặng Trần Cường thông tin về liên hoan. Ảnh: Phạm Sỹ

Một trong những điểm mới của HANIFF VIII là lần đầu tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) trong khuôn khổ Liên hoan. Với diện tích khoảng 3.000m², gần 60 gian hàng, sự tham gia của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 71 nhà mua phim quốc tế, VFM mở rộng hoạt động của Liên hoan sang lĩnh vực giao thương, đầu tư và hợp tác kinh doanh điện ảnh.

Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Đặng Trần Cường cho biết, các hoạt động tại VFM gồm giới thiệu doanh nghiệp, dự án và nội dung; kết nối giao thương B2B; mua bán, trao đổi bản quyền; hợp tác sản xuất, đầu tư và hội thảo chuyên ngành. Triển lãm được tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động tổ chức triển lãm.

Cùng với VFM, Chợ Dự án làm phim được tổ chức tạo điều kiện để đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất tiếp cận nhà đầu tư, chuyên gia, đơn vị phát hành và đối tác quốc tế. Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi tại liên hoan, các dự án có thêm cơ hội hoàn thiện ý tưởng, tìm kiếm nguồn lực và tiến gần hơn tới quá trình sản xuất, phát hành.

Đại diện đơn vị thực hiện chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh chia sẻ. Ảnh: Phạm Sỹ

Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh - HANIFF Rising Stars Campus gắn với nhu cầu thực tiễn. Các lớp chuyên sâu về diễn xuất và thử vai quốc tế do chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ hướng dẫn, đồng thời kết nối tìm kiếm diễn viên cho 4 dự án phim đang chuẩn bị triển khai. Chương trình cũng hỗ trợ số hóa hình ảnh diễn viên bằng công nghệ AI Avatar trên cơ sở thỏa thuận, tôn trọng quyền hình ảnh và quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Theo Cục trưởng Đặng Trần Cường, HANIFF VIII mở rộng hoạt động vinh danh nghệ sĩ, nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế; những tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt là phim đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng; cùng các doanh nghiệp phát hành có thành tích xuất sắc. Việc ghi nhận cả giá trị nghệ thuật và hiệu quả thị trường góp phần khuyến khích điện ảnh phát triển hài hòa, bền vững.

Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội điện ảnh quốc tế

Các hoạt động của HANIFF VIII diễn ra tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, từ Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đến các cụm rạp, không gian công cộng và địa điểm văn hóa. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28-11; lễ bế mạc và trao giải lúc 20h ngày 2-12 tại VEC (Đông Anh, Hà Nội). Hai chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình của Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai thông tin tại họp báo. Ảnh: Phạm Sỹ

Về công tác chuẩn bị HANIFF VIII, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, thành phố phối hợp với Cục Điện ảnh chuẩn bị các điều kiện đón tiếp đoàn phim, khách mời, tổ chức hoạt động tham quan và chiếu phim. Công tác hậu cần, phương tiện đưa đón, địa điểm tổ chức và các chương trình văn hóa đang được hoàn thành sẵn sàng cho sự kiện điện ảnh quốc tế lớn tại Hà Nội. Trong khuôn khổ liên hoan, các đại biểu quốc tế có dịp tham quan làng nghề truyền thống và tham gia các hoạt động nghệ thuật đặc sắc của Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng phối hợp tổ chức triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” tại VEC và “Hà Nội qua những khuôn hình” tại số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thể hiện dấu ấn của Hà Nội trong điện ảnh.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, HANIFF VIII tiếp tục chú trọng đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng. Các bộ phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội từ ngày 28-11 đến 2-12; chiếu ngoài trời tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu nghệ sĩ tạo không khí điện ảnh sôi động, giao lưu văn hóa đặc sắc.

Trước đó, Tuần phim chào mừng HANIFF VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 trên phạm vi cả nước. 8 tác phẩm được chiếu miễn phí tại 33 cụm rạp thuộc 31 tỉnh, thành phố, kết hợp chương trình chiếu lưu động phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với những đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII hướng đến kết nối, thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam, xây dựng thương hiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội thành một trong các thương hiệu quốc gia và quốc tế về lĩnh vực điện ảnh.