Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo. Ảnh: chinhphu.vn/Minh Thư

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan Phim năm nay dự kiến đón khoảng 1.000 khách mời, đại biểu, tăng so với khoảng 800 đại biểu tại Liên hoan Phim lần thứ VII năm 2024. Liên hoan Phim đã nhận được gần 870 phim đăng ký tham dự, qua quá trình tuyển chọn đã lựa chọn 124 phim dài và phim ngắn đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hoan Phim không chỉ là sự kiện tôn vinh những thành tựu của nghệ thuật điện ảnh mà còn là cầu nối văn hóa, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền điện ảnh; đồng thời giới thiệu tới công chúng những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nhân văn.

Ý nghĩa đó càng được khẳng định trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Năm 2026 đánh dấu một dấu mốc quan trọng khi Ngày Văn hóa Việt Nam được xác định tổ chức vào ngày 24/11 hằng năm theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đáng chú ý, Liên hoan Phim năm nay hướng tới mở rộng các hoạt động hỗ trợ sáng tạo và phát triển điện ảnh, từng bước hình thành hệ sinh thái cho phim Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có các hoạt động như: Chợ dự án làm phim, chương trình Ươm mầm tài năng cùng các hội thảo và các hoạt động kết nối, hỗ trợ sáng tạo, đào tạo nhân lực và xúc tiến điện ảnh...

124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ

Từ gần 870 bộ phim đăng ký tham dự, Ban Tổ chức HANIFF VIII đã tuyển chọn 124 phim dài và phim ngắn của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm đến từ nhiều nền điện ảnh trên thế giới như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Italy, Hungary, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Iran, Mexico, Argentina, Brazil, Cuba, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Trong chương trình phim dự thi, có 12 phim dài, trong đó có 11 phim truyện dài dự thi nước ngoài của các nước: Nga, Hoa Kỳ, Campuchia, Đức, Vương quốc Anh, Argentina, Hungary, Đức, Pháp, Gabon, Hi Lạp, Philipines, Nepal. 1 phim truyện dài dự thi của Việt Nam là phim: "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" (bản 141 phút) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, sản xuất năm 2026.

Bên cạnh đó 25 phim ngắn dự thi, trong đó 12 phim nước ngoài thuộc các nước: Ấn Độ, Mehico, Trung Quốc, Singapore, Philipines, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Na uy, Thụy Điển, CH Síp, Iran.

13 phim Việt Nam bao gồm các thể loại tài liệu, hoạt hình, phim truyện; 08 phim trong Chương trình Tiểu điểm điện ảnh Nhật Bản; 49 phim trong Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama) gồm 27 phim dài và 22 phim ngắn; 30 phim trong Chương trình phim Việt Nam đương đại, gồm các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Nhiều hoạt động quảng bá, kết nối và phát triển điện ảnh

Trong khuôn khổ HANIFF VIII, nhiều hoạt động hưởng ứng, triển lãm, hội thảo và chương trình chuyên ngành được tổ chức, hướng tới mở rộng không gian giao lưu điện ảnh, quảng bá văn hóa và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Triển lãm "Dấu ấn các nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô" do Viện Phim Việt Nam chủ trì thực hiện, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Triển lãm trưng bày hình ảnh tái hiện những truyền thuyết, huyền sử và dấu ấn lịch sử gắn với vùng đất Thăng Long - Hà Nội; hình ảnh kinh thành xưa; Thủ đô trong kháng chiến; Hà Nội thời bao cấp và Hà Nội trong các bộ phim Hoạt hình, phim Truyện và phim Tài liệu được quay tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Triển lãm "Hà Nội qua những khuôn hình" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội thực hiện, trưng bày tại Số 93, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàn Kiếm. Thông qua những khuôn hình giàu tính nghệ thuật, triển lãm giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người Hà Nội và văn hóa Hà Nội.

Hai hội thảo chuyên ngành là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác điện ảnh tại HANIFF VIII.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của HANIFF VIII là Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM), do Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ và Triển lãm Toàn Cầu Gloex tổ chức từ ngày 28 - 30/11/2026.

Triển lãm thu hút gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cùng khoảng 70 nhà mua phim (buyer) quốc tế tham gia. VFM hướng tới thúc đẩy hoạt động mua bán bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung; đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác và thị trường quốc tế.

Cùng với đó, Chợ Dự án HANIFF VIII hướng tới tạo cơ hội kết nối giữa các ý tưởng, dự án sáng tạo và những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh.

Ngoài ra, chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (Haniff Rising Stars Campus – Ngôi sao điện ảnh tương lai) hướng tới phát hiện, ưu tiên phát triển tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thông qua hoạt động bồi dưỡng tập trung, chuyên sâu trong nước và nước ngoài; đồng thời hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp điện ảnh.

Trong khuôn khổ HANIFF VIII, đại biểu tham dự Liên hoan Phim sẽ có chương trình tham quan làng nghề Bát Tràng, Hà Nội, qua đó tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và các giá trị truyền thống của Thủ đô.

Đặc biệt, Bộ phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" (bản 141 phút) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn chiếu khai mạc Liên hoan Phim, diễn ra lúc 15h ngày 28/11/2026, tại phòng chiếu số 3, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Các phim tham dự Liên hoan Phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội từ ngày 28/11 đến 2/12/2026.

Trong đó, 3 cụm rạp tổ chức các buổi chiếu kết hợp ra mắt đoàn làm phim gồm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ; Beta Cinema Giải Phóng, Imperial Plaza, số 360 Giải Phóng; Cine Star Hà Đông, The LinC Parkcity, số 165 Lê Trọng Tấn.

Chương trình Phim Việt Nam đương đại có 18 bộ phim được trình chiếu tại 4 cụm rạp: Lotte Komos Tây Hồ, số 161 Xuân La; BHD Star Cineplex Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm thương mại Vincom, số 2 Phạm Ngọc Thạch; CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh, số 54 Nguyễn Chí Thanh; Galaxy Cinema Mipec Long Biên, số 2 Long Biên.

Lễ Khai mạc diễn ra lúc 20h00, ngày 28/11/2026; Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV), tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Lễ Bế mạc - Trao giải thưởng: dự kiến lúc 20h00, ngày 02/12/2026; Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV).

Bên cạnh hệ thống rạp chiếu, Ban Tổ chức lựa chọn 10 bộ phim các thể loại: Phim Truyện, phim ngắn, phim Hoạt hình để trình chiếu phục vụ khán giả Thủ đô. Các buổi chiếu bắt đầu vào lúc 18h30 tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Sơn Tây.

Cụ thể, ngày 28/11, tại khu vực trước cửa Trung tâm Văn hóa – Thể thao, phố đi bộ Phan Chu Trinh, phường Sơn Tây, khán giả được thưởng thức 4 phim hoạt hình Việt Nam gồm "Liên kết", "Chú bé loắt choắt", "Những viên bi sắc màu", "Pooc-Ba-Ga" và phim truyện "Mùi cỏ cháy";

Ngày 29/11, tại số 16 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, chương trình giới thiệu phim ngắn "Cựu binh phố cổ" và phim truyện "Hẹn em ngày nhật thực";

Ngày 1/12, tại Quảng trường vườn hoa Lê-nin, phố Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, khán giả có thể xem phim ngắn "Mầm nhớ" và phim truyện "Hẹn em ngày nhật thực";

Ngày 2/12, tại Công viên Cầu Giấy, đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, chương trình trình chiếu phim ngắn toàn cảnh của Pháp "Once Upon a Bridge in Vietnam II" và phim truyện "Con kể ba nghe".