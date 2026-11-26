Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì buổi họp báo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. (Ảnh: ANH VŨ)

Nhiều hoạt động phong phú

Diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, Liên hoan phim dự kiến có khoảng 1.000 khách mời và đại biểu trong nước và quốc tế, quy mô lớn hơn kỳ trước.

Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc-Trao giải thưởng của Liên hoan phim được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong đó, Lễ Khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 28/11, còn Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng diễn ra lúc 20 giờ, ngày 2/12; cả hai đều được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV).

Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim bao gồm: Tuần phim chào mừng Liên hoan phim và Ngày Văn hóa Việt Nam, Triển lãm “Dấu ấn các nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô”, Triển lãm “Hà Nội qua những khuôn hình”, 2 hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” và “Quảng bá và kết nối Điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế”, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số, Chương trình Ươm mầm tài năng-HANIFF Campus, Chợ dự án làm phim và chương trình tham quan dành cho đại biểu.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin về các hoạt động trong Liên hoan phim. (Ảnh: ANH VŨ)

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị điện ảnh địa phương, các đơn vị sản xuất, phát hành phim và các doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức.

Đây là hoạt động mở màn cho Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Tuần phim được tổ chức từ ngày 18 đến hết ngày 24/11 trên phạm vi cả nước, với các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Chương trình gồm có các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp. Bên cạnh các buổi chiếu miễn phí tại hệ thống rạp, chương trình chiếu phim lưu động được triển khai tại nhiều địa phương, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ưu tiên phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển lãm “Dấu ấn các nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” do Viện Phim Việt Nam chủ trì thực hiện, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày hình ảnh tái hiện những truyền thuyết, huyền sử và dấu ấn lịch sử gắn với vùng đất Thăng Long-Hà Nội; hình ảnh kinh thành xưa; Thủ đô trong kháng chiến; Hà Nội thời bao cấp và Hà Nội trong các bộ phim Hoạt hình, phim Truyện và phim Tài liệu được quay tại Hà Nội, gắn liền với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ xuất sắc như: Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân, Nghệ sĩ Nhân dân Hải Ninh, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh, Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Đình Hạc, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Văn Thủy, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp, Nghệ sĩ Nhân dân Đức Hoàn cùng nhiều nhà làm phim tài năng khác.

Triển lãm “Hà Nội qua những khuôn hình” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội thực hiện, diễn ra tại số 93, Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Triển lãm giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người Hà Nội và văn hóa Hà Nội.

Hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” diễn ra lúc 8 giờ ngày 29/11 tại Hôtel du Parc Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng. Hội thảo trao đổi về chính sách, kinh nghiệm phát triển hoạt hình Nhật Bản; sáng tạo, sản xuất, phát hành và định hướng phát triển hoạt hình Việt Nam.

Hội thảo “Quảng bá và kết nối Điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế” diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 30/11 cũng tại Hôtel du Parc Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng. Hội thảo nêu và thảo luận những vấn đề liên quan sức mạnh mềm văn hóa trong điện ảnh; những giá trị nhân văn của tác phẩm điện ảnh thông qua việc kết nối, quảng bá văn hóa, lịch sử và con đường hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam.

Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) do Cục Điện ảnh và Công ty Cổ phần Hội chợ và Triển lãm Toàn Cầu Gloex phối hợp tổ chức từ ngày 28-30/11.

Triển lãm gồm gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam và khoảng 70 nhà mua phim (buyer) quốc tế tham gia. VFM hướng tới việc thúc đẩy mua bán bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác và thị trường quốc tế.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường thông tin về các nội dung của Liên hoan phim. (Ảnh: ANH VŨ)

Các hoạt động chính của VFM bao gồm: Triển lãm và giới thiệu doanh nghiệp, nội dung và dự án; Kết nối B2B và Business Matching giữa Buyer và các đơn vị tham dự; Mua bán và trao đổi bản quyền nội dung; Kết nối hợp tác sản xuất và đầu tư; Các Hội thảo, Tọa đàm và chương trình chuyên ngành; Hoạt động Networking giữa các doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế; VIP/Hosted Buyer Program dành cho các Buyer quốc tế được lựa chọn.

Chương trình Ươm mầm tài năng-HANIFF Campus do Cục Điện ảnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện ảnh và Công nghệ M.T.H phối hợp thực hiện.

Chương trình nhằm phát hiện, ưu tiên phát triển tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thông qua bồi dưỡng tập trung, chuyên sâu trong nước và nước ngoài, đồng thời hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp điện ảnh.

Chợ dự án làm phim do Cục Điện ảnh và Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD)-Vietnam Media Corp phối hợp tổ chức. Chợ Dự án HANIFF VIII hướng tới tạo cơ hội kết nối giữa các ý tưởng, dự án sáng tạo và những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh.

Những nét mới của Liên hoan phim

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, năm nay ghi nhận số lượng các nhà mua phim quốc tế đến với Liên hoan phim lớn nhất từ trước đến nay, chứng tỏ sự quan tâm đối với thị trường điện ảnh Việt Nam. Điều này cũng góp phần thúc đẩy khả năng tăng cường kết nối thị trường điện ảnh khi Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số lần đầu tiên được tổ chức gắn với Liên hoan phim, quy tụ gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia và khoảng 70 nhà mua phim quốc tế; cùng với Chợ Dự án làm phim dành cho các nhà làm phim khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Năm nay, công chúng Hà Nội được thưởng thức một bữa tiệc điện ảnh với 124 bộ phim công chiếu trong các chương trình thuộc Liên hoan phim gồm Phim ngắn và Phim dài dự thi, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản, Toàn cảnh điện ảnh thế giới và Phim Việt Nam đương đại. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, trong số này, có nhiều phim đã từng được các quốc gia lựa chọn để dự tranh giải Oscar.

124 bộ phim dự Liên hoan phim sẽ được chiếu tại 7 cụm rạp từ ngày 28/11-2/12; cùng các điểm chiếu phim ngoài trời tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Sơn Tây, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu nghệ sĩ tạo không khí điện ảnh sôi động, giao lưu văn hóa đặc sắc.

7 cụm rạp sẽ chiếu phim trong các chương trình của Liên hoan phim Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - 87 Láng Hạ, Ô Chợ Dừa; Beta Cinema Giải Phóng-Imperial Plaza, 360 Giải Phóng; Cine Star Hà Đông-The LinC Parkcity và 165 Lê Trọng Tấn Lotte Kosmo Tây Hồ-Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân La; BHD Star Cineplex Phạm Ngọc Thạch-Trung tâm thương mại Vincom, số 2 Phạm Ngọc Thạch; CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh, 54 Nguyễn Chí Thanh; Galaxy Cinema Mipec Long Biên, số 2 Long Biên.