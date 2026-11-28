Tối 28/11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và khách mời trong nước lẫn quốc tế, mở đầu cho năm ngày hội điện ảnh diễn ra đến hết ngày 2/12.

Với chủ đề "Điện ảnh, Kết nối, Phát triển", Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026 ghi nhận quy mô đáng chú ý khi lựa chọn 124 tác phẩm từ khoảng 870 bộ phim đăng ký, đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ và khách mời trong nước lẫn quốc tế. Ảnh: KHIẾU MINH

Điểm nhấn của đêm khai mạc là hoạt động vinh danh những tác phẩm điện ảnh Việt có thành tích nổi bật trong giai đoạn 2025 đến 2026. Trong đó, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền gây chú ý với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu cho sức hút của phim Việt tại phòng vé.

Bên cạnh Mưa đỏ, tác phẩm Trại buôn người cũng được ghi nhận với thành tích doanh thu nổi bật. Ban tổ chức đồng thời vinh danh 10 bộ phim vượt mốc 200 tỷ đồng, trong đó có Thỏ ơi, Bộ tứ báo thủ, Nhà gia tiên, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Đáng chú ý, đạo diễn Trấn Thành và Huỳnh Lập đều có hai tác phẩm được xướng tên. Sự hiện diện của những bộ phim ăn khách cho thấy điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động, khi nhiều thể loại cùng tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả.

Hàng loạt tác phẩm điện ảnh Việt có thành tích phòng vé ấn tượng được vinh danh tại đêm khai mạc HANIFF VIII.

Không chỉ tôn vinh thành công thương mại, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội còn ghi nhận những dấu ấn nghệ thuật trên trường quốc tế. Hai nhà làm phim Dương Diệu Linh và Nguyễn Thiên Ân được vinh danh nhờ thành tích với Mưa trên cánh bướm và Giấc mơ là ốc sên.

Trước lễ khai mạc chính thức, chương trình chiếu phim của HANIFF VIII đã bắt đầu bằng Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn. Đây là đại diện Việt Nam duy nhất trong hạng mục phim dài dự thi, cạnh tranh cùng 11 tác phẩm quốc tế.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải ở hạng mục phim dài tại HANIFF VIII.

Lấy bối cảnh Đại Cồ Việt thế kỷ X, bộ phim kể về bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ vận chuyển 99 cỗ quan tài nghi binh nhằm bảo vệ bí mật nơi an táng vua Đinh. Sự kết hợp giữa lịch sử, võ thuật và yếu tố huyền bí tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Buổi chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thu hút đông đảo khán giả, với nhiều hàng ghế gần như được lấp kín. Sự xuất hiện của đoàn phim và các diễn viên trong hoạt động giao lưu cũng góp phần tạo nên không khí hào hứng ngay từ ngày đầu liên hoan.

Trên thảm đỏ, nhiều gương mặt quen thuộc như Kaity Nguyễn, Hứa Vỹ Văn, Lan Phương, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt cùng vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ góp mặt. Đặc biệt, Kaity Nguyễn đảm nhận vai trò giám khảo phim dài, còn Hứa Vỹ Văn tham gia đánh giá các dự án điện ảnh tiềm năng.

Dàn nghệ sĩ Việt đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, tạo nên không khí sôi động trong đêm khai mạc.

Ngoài hoạt động tranh giải, HANIFF VIII còn tổ chức Chợ Dự án phim, chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh và Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số. Những hoạt động này mở ra cơ hội để các nhà làm phim Việt kết nối với nhà sản xuất, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.

Trong những ngày tiếp theo, khán giả có thể thưởng thức các tác phẩm tại bảy cụm rạp ở Hà Nội cùng những chương trình chiếu phim ngoài trời. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra tối 2/12.

Với sự hội tụ của những bộ phim giàu giá trị nghệ thuật, các gương mặt điện ảnh nổi bật và những thành tích phòng vé ấn tượng, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả và giới làm phim quốc tế.