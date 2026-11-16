Liên hoan phim quốc tế Hà Nội chiếu miễn phí nhiều phim Việt trăm tỷ

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026) diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12 tại Hà Nội, quy tụ 125 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình Phim Việt Nam đương đại giới thiệu 30 tác phẩm, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn.

Phim “Tử chiến trên không”, một trong những tác phẩm Việt được chiếu miễn phí tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: ĐPCC

Trong số các phim dài, “Thỏ Ơi!!”, “Tử chiến trên không” và “Mang mẹ đi bỏ” từng đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng khi ra rạp. Cùng có mặt trong chương trình chiếu lần này là “Đại tiệc trăng máu 8”, “Con kể ba nghe” của đạo diễn Đỗ Quốc Trung và “Nhà mình đi thôi” của đạo diễn Trần Đình Hiền.

Khán giả cũng có dịp tiếp cận những lựa chọn đề tài và thể loại khác nhau qua “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” của đạo diễn Lương Đình Dũng và “Trường hè, 2001” của đạo diễn Dužan Duong. Ở nhóm phim ngắn, các tác phẩm được giới thiệu gồm “Đàn cá gỗ”, “Tạm biệt chim cu”, “Chú bé loắt choắt”, “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” và “Giấy Dó cuộc hành trình trở về”.

"Hộ linh tráng sĩ” là đại diện Việt Nam tại hạng mục phim dài, tranh giải cùng 11 tác phẩm quốc tế. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh chương trình Phim Việt Nam đương đại, điện ảnh Việt Nam còn góp mặt ở cả hai hạng mục tranh giải. “Hộ linh tráng sĩ” là đại diện Việt Nam tại hạng mục phim dài, tranh giải cùng 11 tác phẩm quốc tế.

Ở hạng mục phim ngắn, Việt Nam có 14 trong tổng số 25 tác phẩm dự thi, gồm cả phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Trong số này có “Khuất sau khung cửa”, “Ấn ức trong một cánh đồng”, “Cựu binh phố cổ”, “Mộng uyên ương”, “Những viên bi sắc màu”, “Pooc-Ba-Ga”, “7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị” và “Giấc mơ là ốc sên”.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, HANIFF 2026 dự kiến khai mạc tối 28/11. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.