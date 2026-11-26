Ngày 26/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII). Sự kiện diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan Phim năm nay dự kiến đón khoảng 1.000 khách mời, đại biểu trong nước và quốc tế, tăng so với khoảng 800 đại biểu tại kỳ tổ chức năm 2024.

Từ gần 870 bộ phim đăng ký tham dự, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 124 phim dài và phim ngắn đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là quy mô lớn hơn kỳ Liên hoan Phim lần thứ VII năm 2024, với 117 tác phẩm được lựa chọn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo.

Các tác phẩm tham dự đến từ nhiều nền điện ảnh trên thế giới như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Italy, Hungary, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Iran, Mexico, Argentina, Brazil, Cuba và Việt Nam.

Trong chương trình phim dự thi có 12 phim dài, gồm 11 phim truyện dài nước ngoài và một phim Việt Nam là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (bản 141 phút) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, sản xuất năm 2026.

Bên cạnh đó, chương trình có 25 phim ngắn dự thi, trong đó gồm 12 phim nước ngoài và 13 phim Việt Nam thuộc các thể loại phim tài liệu, hoạt hình và phim truyện.

Các chương trình phim khác gồm 8 phim thuộc Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản; 49 phim thuộc Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama), với 27 phim dài và 22 phim ngắn; cùng 30 phim thuộc Chương trình Phim Việt Nam đương đại.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hoan Phim không chỉ là sự kiện tôn vinh những thành tựu nghệ thuật điện ảnh mà còn là cầu nối văn hóa, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền điện ảnh, đồng thời giới thiệu tới công chúng những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nhân văn.

Mở rộng hoạt động kết nối, thúc đẩy công nghiệp điện ảnh

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, một trong những điểm nhấn của HANIFF VIII là định hướng mở rộng các hoạt động hỗ trợ sáng tạo, phát triển điện ảnh và từng bước hình thành hệ sinh thái cho phim Việt Nam.

Đáng chú ý, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Phim, từ ngày 28 đến 30/11/2026. Triển lãm có gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia, cùng khoảng 70 nhà mua phim quốc tế tham gia.

Họp báo giới thiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, ngày 26/11. Ảnh: Phạm Sỹ

VFM hướng tới thúc đẩy hoạt động mua bán bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với đối tác, mở rộng hợp tác và tiếp cận thị trường quốc tế.

Cùng với đó, Chợ Dự án HANIFF VIII được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối giữa các ý tưởng, dự án sáng tạo với những nhà sản xuất, nhà đầu tư và người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (Haniff Rising Stars Campus - Ngôi sao điện ảnh tương lai) cũng là hoạt động đáng chú ý, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim còn có các hội thảo chuyên ngành, hoạt động giao lưu, kết nối và xúc tiến điện ảnh, tạo điều kiện để các nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và doanh nghiệp trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Nhiều hoạt động quảng bá điện ảnh và văn hóa Hà Nội

Bên cạnh các chương trình chiếu phim, HANIFF VIII tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, quảng bá nhằm giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người Thủ đô.

Triển lãm “Dấu ấn các nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” do Viện Phim Việt Nam chủ trì thực hiện, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu hình ảnh về truyền thuyết, huyền sử, dấu ấn lịch sử vùng đất Thăng Long - Hà Nội; hình ảnh kinh thành xưa, Thủ đô trong kháng chiến, Hà Nội thời bao cấp và hình ảnh Hà Nội qua các bộ phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường . Ảnh: Phạm Sỹ

Trong khi đó, triển lãm “Hà Nội qua những khuôn hình” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, diễn ra tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Hà Nội thông qua những tác phẩm nhiếp ảnh giàu tính nghệ thuật.

Đặc biệt, bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn chiếu khai mạc Liên hoan Phim vào lúc 15h ngày 28/11/2026 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Các bộ phim tham dự Liên hoan Phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội từ ngày 28/11 đến ngày 2/12. Trong đó, 3 cụm rạp tổ chức các buổi chiếu kết hợp ra mắt đoàn làm phim gồm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Beta Cinema Giải Phóng và Cine Star Hà Đông.

Chương trình Phim Việt Nam đương đại giới thiệu 18 bộ phim tại 4 cụm rạp: Lotte Komos Tây Hồ, BHD Star Cineplex Phạm Ngọc Thạch, CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh và Galaxy Cinema Mipec Long Biên.

Ngoài hệ thống rạp chiếu, Ban Tổ chức còn lựa chọn 10 bộ phim thuộc các thể loại phim truyện, phim ngắn và phim hoạt hình để phục vụ miễn phí khán giả tại một số không gian công cộng ở Hà Nội. Các buổi chiếu diễn ra lúc 18h30 tại Sơn Tây, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Cầu Giấy trong các ngày 28/11, 29/11, 1/12 và 2/12.

Đây là hoạt động góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật và tăng cường giao lưu văn hóa trong cộng đồng.

Lễ khai mạc HANIFF VIII dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 2/12/2026.