Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2026: Kết nối điện ảnh, di sản và du lịch Thủ đô

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VIII dự kiến diễn ra từ ngày 28-11 đến 2-12.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong khuôn khổ Liên hoan phim, sẽ có 5 điểm chiếu phim công cộng ở các phường, xã: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đông Anh, Sơn Tây, Cầu Giấy, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và giao lưu với khán giả. Việc đưa phim đến các không gian cộng đồng giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của liên hoan, đưa những tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với người dân.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Liên hoan, nhiều hoạt động nghiệp vụ và bên lề cũng được tổ chức. Sẽ có hai tọa đàm chuyên môn dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tọa đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản” dự kiến diễn ra ngày 29-11, tập trung trao đổi kinh nghiệm sản xuất phim, đặc biệt là phim hoạt hình, khai thác đề tài con người, xã hội và nhân văn, cũng như nghệ thuật kể chuyện đa chiều.

Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam - Quảng bá và Kết nối quốc tế” dự kiến diễn ra ngày 30-11, sẽ tập trung thảo luận các phương thức quảng bá phim Việt, kinh nghiệm quốc tế và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong chiến lược đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Một trong những điểm nhấn của HANIFF VIII là Chợ phim, dự kiến tổ chức từ ngày 23-11 đến 4-12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây sẽ là không gian giao dịch, giới thiệu và kết nối các sản phẩm điện ảnh, văn hóa, du lịch, bối cảnh quay phim, poster, trailer và sản phẩm phái sinh của các cơ sở điện ảnh, nhà phát hành trong nước và quốc tế.

Không chỉ mở rộng hoạt động chiếu phim và giao lưu chuyên môn, HANIFF VIII còn hướng tới tăng cường kết nối điện ảnh với di sản, du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, hình ảnh Hà Nội được giới thiệu từ lịch sử, văn hóa, con người đến không gian đô thị và những giá trị đương đại.

Từ việc giới thiệu những tác phẩm điện ảnh trong nước, quốc tế đến các hoạt động trao đổi nghề nghiệp, phát triển tài năng và kết nối hợp tác, HANIFF góp phần mở rộng cơ hội giao lưu cho ngành điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 28-11, lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra tối 2-12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.