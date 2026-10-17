'Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2026' kết nối điện ảnh, di sản và du lịch

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Liên hoan, không gian chiếu phim và giao lưu điện ảnh tại VEC sẽ hoạt động từ ngày 26-11 đến 2-12-2026. Mỗi suất chiếu dự kiến phục vụ từ 1.000 đến 1.500 khán giả, tạo điều kiện để công chúng thưởng thức các tác phẩm và gặp gỡ những đoàn làm phim, nghệ sĩ trong nước, quốc tế.

Đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng

Với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, HANIFF lần thứ VIII tiếp tục hướng tới mục tiêu tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Việt Nam và thế giới, phát hiện các tài năng mới, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất và nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Điểm đáng chú ý của kỳ Liên hoan năm nay là mở rộng không gian tổ chức, tăng cường hoạt động giao lưu và tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận điện ảnh.

Sự kiện do Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 28-11, lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 2-12-2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Cả hai chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Bên cạnh địa điểm tổ chức chính, chương trình chiếu phim lưu động dự kiến được triển khai tại 5 địa bàn thuộc các phường, xã gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đông Anh, Sơn Tây và Cầu Giấy, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và giao lưu với khán giả. Việc đưa phim đến các không gian cộng đồng giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của liên hoan, đưa những tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với người dân.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình phim tại HANIFF VIII sẽ được xây dựng với nhiều nội dung. Cụ thể, ở hạng mục dự thi, Liên hoan dự kiến tuyển chọn 10-12 phim dài và 30 phim ngắn. Bên cạnh đó là giải thưởng AFCNet dành cho các phim dài xuất sắc nhất của quốc gia thành viên AFCNet tham dự sân chơi.

Các chương trình không dự thi gồm: "Toàn cảnh Điện ảnh thế giới", "Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản", "Tuyển tập phim Việt Nam đương đại". Trong đó, "Tuyển tập phim Việt Nam đương đại" sẽ giới thiệu những tác phẩm được sản xuất trong giai đoạn 2024-2026 và chưa từng tham dự HANIFF. Trong khi đó, chương trình "Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản" giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nền điện ảnh nước này, với điểm nhấn là Anime – dòng phim hoạt hình có sức ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới. Cùng với hoạt động chiếu phim, chương trình chuyên môn hướng tới kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia chính sách, nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ sĩ hoạt hình và cơ sở đào tạo của Việt Nam, Nhật Bản.

Thông qua việc trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, bảo vệ bản quyền, phát triển chuỗi giá trị nhượng quyền và tư duy sáng tạo, chương trình kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác quốc tế cho ngành hoạt hình Việt Nam, đồng thời gợi mở những hướng phát triển phù hợp trong bối cảnh công nghệ số.

Một điểm mới nữa tại HANIFF năm nay là chương trình "HANIFF Script Lab 2026" do Ban tổ chức Chợ Phim (VFM) triển khai với chủ đề “Ươm mầm Kịch bản - Kiến tạo Công nghiệp Điện ảnh”. Chương trình hướng đến các biên kịch, đạo diễn trẻ chưa có phim đầu tay, nhà làm phim độc lập, sinh viên các ngành nghệ thuật và tác giả đang tìm kiếm nhà sản xuất cho dự án. Thông qua chương trình, ban tổ chức sẽ hỗ trợ các tác giả hoàn thiện kịch bản, phát triển dự án và tìm kiếm đối tác sản xuất, đầu tư. Top 30 dự án được lựa chọn sẽ xuất hiện trong ấn phẩm “Vietnam IP 100 - VNIP100 2026” gửi tới các nhà đầu tư tham gia HANIFF 2026. Đây là dự án độc lập thuộc Chợ Phim VFM, tách biệt với chương trình "Chợ dự án" (Project Market) của Liên hoan.

Kết nối điện ảnh với văn hóa và du lịch Hà Nội

Không chỉ mở rộng hoạt động chiếu phim và giao lưu chuyên môn, HANIFF VIII còn hướng tới tăng cường kết nối điện ảnh với di sản, du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Theo đó, triển lãm quảng bá Hà Nội thông qua điện ảnh dự kiến diễn ra trong 6 ngày, từ 27-11 đến hết 20-12-2026 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, hình ảnh Hà Nội được giới thiệu từ lịch sử, văn hóa, con người đến không gian đô thị và những giá trị đương đại.

Nằm trong các hoạt động diễn ra tại Liên hoan, trong ngày 1-12, khoảng 500 đại biểu, khách mời sẽ tham gia chương trình tham quan tại Làng cổ Đường Lâm hoặc làng nghề Bát Tràng, cùng một số di tích, danh thắng tiêu biểu của Hà Nội. Hoạt động này được kỳ vọng tạo cơ hội để khách mời quốc tế trải nghiệm trực tiếp không gian di sản, kiến trúc, làng nghề và đời sống văn hóa địa phương. Qua đó, hình ảnh Thủ đô có thể được lan tỏa thông qua những người hoạt động trong ngành điện ảnh quốc tế.

Cùng với đó, TP Hà Nội cũng dự kiến trao “Giải thưởng Hà Nội” cho những bộ phim hay về Thủ đô, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử và phù hợp với bản sắc thành phố. Giải thưởng dành cho phim dài về Hà Nội xuất sắc nhất trị giá 100 triệu đồng, phim ngắn về Hà Nội xuất sắc nhất trị giá 50 triệu đồng. Việc dành riêng giải thưởng cho các tác phẩm về Hà Nội thể hiện định hướng khuyến khích sáng tạo điện ảnh gắn với những giá trị văn hóa, lịch sử của thành phố. Đây cũng là cơ hội để hình ảnh Thủ đô trở thành nguồn cảm hứng sáng tác, góp phần quảng bá văn hóa và du lịch thông qua nghệ thuật thứ bảy.

HANIFF ra đời năm 2010 với tên gọi Liên hoan phim quốc tế Việt Nam. Từ năm 2012, sự kiện chính thức mang tên Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, hướng tới thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác điện ảnh và tăng cường kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với thế giới. Qua các kỳ tổ chức, liên hoan từng bước tạo dựng không gian gặp gỡ giữa các nhà làm phim, giới chuyên môn và công chúng. Từ việc giới thiệu những tác phẩm điện ảnh trong nước, quốc tế đến các hoạt động trao đổi nghề nghiệp, phát triển tài năng và kết nối hợp tác, HANIFF góp phần mở rộng cơ hội giao lưu cho ngành điện ảnh Việt Nam.

Với HANIFF VIII, việc kết hợp chương trình phim, hoạt động phát triển kịch bản, giao lưu nghề nghiệp và trải nghiệm văn hóa cho thấy định hướng mở rộng vai trò của liên hoan trong đời sống đô thị. Điện ảnh không chỉ hiện diện qua tác phẩm và giải thưởng mà còn trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ với khán giả, giữa sáng tạo nghệ thuật với di sản và du lịch.

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, cách tiếp cận này được kỳ vọng góp phần tăng cường sức lan tỏa của HANIFF, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội như một điểm đến văn hóa, sáng tạo. Qua đó, liên hoan tiếp tục tạo không gian để điện ảnh Việt Nam giao lưu với thế giới và để công chúng Thủ đô tiếp cận nhiều hơn với những giá trị đa dạng của nghệ thuật thứ bảy.