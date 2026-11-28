Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Dự lễ khai mạc Liên hoan phim có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng dự có lãnh đạo, các cơ quan trung ương, thành phố Hà Nội, các nghệ sĩ, đạo diễn, các nhà hoạt động điện ảnh, các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Liên hoan năm nay lựa chọn 124 tác phẩm từ 870 phim đăng ký đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín ngày càng cao của Liên hoan. Đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số với 62 gian hàng, hơn 160 đối tác quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các hoạt động kết nối dự án, ươm mầm tài năng. Đây là bước tiến quan trọng, gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan phim.

Phát biểu khai mạc Liên hoan phim, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Để điện ảnh Việt Nam thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế; đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim.

Phó Thủ tướng tin tưởng, từ Liên hoan, những ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, những cơ hội hợp tác mới sẽ được mở ra, những tác phẩm xuất sắc sẽ ra đời; để mỗi bộ phim là một nhịp cầu văn hóa, mỗi câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh có sức lan tỏa, đưa hình ảnh và tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trong các ngành công nghệ văn hóa, điện ảnh được thành phố Hà Nội xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Thành phố đã cụ thể hóa, trong đó có định hướng phát triển điện ảnh, trong là tổng thể của đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đầu tư phát triển hạ tầng, các không gian sáng tạo, hệ thống phim trường, các thiết chế văn hóa… để chuyển hóa những giá trị văn hóa, phát huy các yếu tố văn hóa, lịch sử, con người, danh lam thắng cảnh của Thủ đô Hà Nội, để gia tăng các giá trị sản phẩm, thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến Hà Nội hợp tác và lan tỏa công nghiệp giải trí Hà Nội ra quốc tế.

Tiếp nối các kỳ Liên hoan phim trước, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII tiếp tục khẳng định là một thương hiệu Liên hoan phim có quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam. Tại đây không chỉ quy tụ và giới thiệu nhiều đại diện điện ảnh xuất sắc, các nghệ sĩ nổi tiếng, cùng các giải thưởng được trao, mà còn lan tỏa đam mê nghề nghiệp, tìm tòi cơ hội hợp tác, sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh thế giới nói chung và Việt Nam. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và thành phố Hà Nội an toàn, thân thiện, mến khách…

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh những nghệ sĩ, nhà làm phim, tác phẩm có những đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Theo đó, vinh danh 4 nghệ sĩ, nhà làm phim có thành tích nổi bật tại các liên hoan phim quốc tế, vinh danh tác phẩm: 2 tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2025 và năm 2026, vinh danh 10 tác phẩm đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2025 - 2026 và vinh danh 1 đơn vị có đóng góp nổi bật trong phát triển thị trường điện ảnh Việt Nam.

Thông qua Liên hoan phim, khán giả có dịp thưởng thức nhiều bộ phim "kinh điển" một thời.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, chiều 28/11, bộ phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” (bản 141 phút) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn trình chiếu khai mạc Liên hoan phim.

Các bộ phim tham dự Liên hoan phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ ngày 28/11 đến 2/12/2026.