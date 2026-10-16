Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 đạt kỷ lục khán giả sau 11 năm

BIFF 2026 thu hút 277.027 khách tham dự

Theo thông tin từ ban tổ chức, Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 năm 2026 ghi nhận tổng số khách tham dự năm nay là 277.027 người. Con số này bao gồm khán giả xem phim và người tham gia các sự kiện đi kèm, tăng khoảng 40.000 người so với năm ngoái.

Riêng số khán giả xem phim là 200.043 người. Đây là lần đầu tiên con số này vượt 200.000 kể từ BIFF năm 2015, tức sau 11 năm.

Hình ảnh tại Lễ bế mạc LHP quốc tế Busan lần thứ 31. (Ảnh: The CEN News).

Tại LHP năm nay, tổng cộng 315 phim đã được trình chiếu, bao gồm 246 phim được chọn chính thức từ 59 quốc gia và 69 buổi công chiếu rộng rãi thuộc khuôn khổ LHP.

Phát biểu về kết quả này, Giám đốc điều hành LHP Jeong Han Seok nói: "Thành tựu lớn nhất của năm nay là chúng tôi đã tìm được đúng cách tiếp cận khán giả". Ông cho rằng LHP đã mở ra cánh cửa để bước vào một thời kỳ hoàng kim mới và đánh giá đây sẽ là "điểm khởi đầu của thời kỳ phục hưng BIFF".

Theo phân tích của trang Busan Ilbo, một trong những yếu tố then chốt là việc BIFF lùi ngày khai mạc sớm hơn một ngày so với thông lệ, vốn là thứ Tư, nhằm kéo dài thời gian thu hút khán giả.

Phía BIFF cho hay, thông thường hơn 80% khán giả là người từ địa phương khác đến. Nhiều người xin nghỉ phép, tranh thủ kỳ nghỉ cuối tuần để đến Busan, lượng khán giả tập trung nhiều nhất vào cuối tuần đầu tiên sau khai mạc.

Vì vậy, ban tổ sắp xếp lịch trình để tận dụng tối đa hiệu ứng cuối tuần đầu tiên, đồng thời tăng thêm một suất chiếu cho các phim chính trong bốn ngày từ thứ Năm đến Chủ nhật, khi nhu cầu xem phim cao nhất.

Một số hình ảnh của các ngôi sao, nhà làm phim tại LHP quốc tế Busan 20226. (Ảnh: The Joongang, Newspim, News1).

Sự hiện diện của những khách mời nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh Hàn Quốc và nước ngoài cũng là một trong những "yếu tố then chốt" quyết định sự thành công của LHP.

Từ Phạm Băng Băng, Alfonso Cuarón và Hirokazu Koreeda đến Lee Chang Dong, Hyun Bin, Jo In Sung, Jo Yeo Jeong và Son Suk Koo đều góp mặt. Người hâm mộ từ nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản, cũng đổ về Busan để xem các ngôi sao trên màn ảnh.

"304 buổi giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả (GV) đã được tổ chức trong mùa LHP năm nay. Bên ngoài rạp chiếu, các sự kiện gặp gỡ khác cũng diễn ra 72 buổi. Có thể nói, BIFF đang làm đậm thêm nét riêng của mình - nơi khán giả được gặp trực tiếp những đạo diễn, diễn viên mà mình yêu thích", Busan Ilbo bình luận.

Trang Daily 25 đánh giá, thành công của BIFF còn tiếp tục lan rộng ra ngoài phạm vi rạp chiếu phim.

Thống kê cho thấy, 339 công ty đến từ 32 quốc gia đã tham gia Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM), được tổ chức tại BEXCO từ ngày 10-13/10, với 129 gian hàng. Lượng khách tham quan chợ đạt 30.484 người, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại đây, các cuộc thảo luận không chỉ xoay quanh việc sản xuất phim, đầu tư và giao dịch bản quyền phân phối, mà còn về các dự án kinh doanh sử dụng nhiều loại tài sản trí tuệ (IP) khác nhau, chẳng hạn như phim truyền hình và truyện tranh trực tuyến.

Điều này chứng tỏ BIFF đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình như một trung tâm kinh doanh cho ngành công nghiệp nội dung châu Á, vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện chiếu phim đơn thuần.

Gà rán dẫn đầu số lượng đơn giao đồ ăn dịp LHP Busan

Thống kê của Yogiyo (một ứng dụng đặt và giao đồ ăn trực tuyến của Hàn Quốc) cho thấy, trong thời gian diễn ra LHP (từ 6-11/10) số đơn hàng tăng 5,46% so với cùng kỳ tháng trước. Mức này cao hơn 4,27% so với mức tăng 1,19% của năm ngoái.

Các hoạt động trong khuôn khổ LHP. (Ảnh: Yonhap News, Daily 25).

Đáng chú ý, số lượng đơn hàng tăng ở 14 trong số 16 quận/huyện của Busan, cho thấy nhu cầu giao đồ ăn tăng lên trên diện rộng.

Tiêu biểu, quận Suyeong, nơi có bãi biển Gwangalli với nhiều quán ăn giá hợp lý, ghi nhận mức tăng đơn hàng cao nhất với 10,03%, vượt qua quận Haeundae vốn tập trung nhiều nhà hàng cao cấp có chi phí ăn uống tương đối cao.

Tiếp theo là quận Gangseo, nơi có nhiều khu dân cư của Busan (chiếm 9,42%), và quận Dongnae (chiếm 9,21%). Quận Haeundae, nơi tổ chức các hoạt động chính của LHP và các rạp chiếu phim ở Centum City, có đơn hàng tăng 4,6% so với tháng trước.

Trang News Hooplus cho hay, trong suốt những ngày diễn ra LHP, khu vực này đông người trong ngành và khách du lịch, các quán ăn hoạt động nhộn nhịp đến tận đêm khuya. Nhìn chung, đơn hàng tăng ở nhiều nơi trên toàn Busan.

Món được đặt nhiều nhất trong thời gian diễn ra LHP là gà rán (chiếm 29,6%). Ngoài ra, các món đồ ăn vặt kiểu Hàn (chiếm 15,84%) hay cà phê, tráng miệng (chiếm 13,5%) cũng là những món được đặt nhiều trong dịp này.

Một đại diện của Yogiyo cho biết: "Trong thời gian diễn ra BIFF năm nay, đơn hàng tăng ở hầu hết các khu vực của Busan, mức tăng cao hơn năm ngoái, cho thấy sự sôi động của tiêu dùng địa phương.

Đây là sự kiện thu hút nhiều người từ nơi khác đến, nên đặc điểm nổi bật là đơn hàng buổi tối tập trung vào các món phổ biến, như gà rán, món đại diện cho K-food, các món Hàn như cơm canh heo.

Trong những dịp có sự kiện văn hóa lớn, dịch vụ giao đồ ăn cũng đang trở thành kênh ăn uống quan trọng hỗ trợ tiêu dùng địa phương".

BIFF lần thứ 31 diễn ra từ ngày 6-15/10, với 13 phim tranh hạng mục Busan Award - Phim xuất sắc nhất, giải cao nhất của BIFF. Trong đó, đa số được giới thiệu lần đầu trên thế giới hoặc lần đầu ra mắt quốc tế, mang đến những góc nhìn điện ảnh mới. Chung cuộc, giải Phim hay nhất thuộc về tác phẩm "Midday meal" của đạo diễn người Iran Majid Majidi. Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về đạo diễn người Đài Loan Li Yun Chan với phim "To be ordinary". Giải Đặc biệt của Ban giám khảo thuộc về đạo diễn người Indonesia Eddie Cahyono với phim "Ibuku". Giải Diễn viên xuất sắc được trao đồng thời cho Himeno Kashun với phim "Satoko Always" và Châu Tấn với phim "The first taste of loneliness". Giải Cống hiến nghệ thuật thuộc về chỉ đạo âm thanh Li Dan của phim "The first taste of loneliness".