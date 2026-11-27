Liên hoan phim Nhật Bản 2026 mang đến 10 tác phẩm phục vụ công chúng Việt Nam. ( Ảnh: Ban Tổ chức )

Do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức, liên hoan phim hướng tới giới thiệu diện mạo đa dạng của điện ảnh Nhật Bản, đồng thời tạo cơ hội để khán giả tìm hiểu đời sống, văn hóa và xã hội nước này qua ngôn ngữ điện ảnh. Các bộ phim được tuyển chọn từ nhiều thế hệ nhà làm phim, với những câu chuyện trải rộng từ sân khấu kabuki truyền thống, văn hóa địa phương Okinawa đến đời sống gia đình và văn hóa đại chúng đương đại. Tất cả tác phẩm đều có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh.

Mở màn liên hoan phim là “Những cô gái Hula” (Hula Girls) của đạo diễn Lee Sang-il. Tác phẩm trở lại màn ảnh rộng trong phiên bản phục chế 4K nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Lấy bối cảnh một thị trấn khai khoáng tại Fukushima trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế, bộ phim kể câu chuyện về nghị lực, tinh thần cộng đồng và niềm hy vọng. Cũng trong chương trình, khán giả có dịp thưởng thức “Quốc bảo” (Kokuho), tác phẩm mới của đạo diễn Lee Sang-il.

Danh sách phim năm nay còn có “Thị trấn ống khói: Tháp đồng hồ ước hẹn” (Chimney Town: Frozen in Time), phim hoạt hình mới của STUDIO4°C; “Quân cờ cuối cùng” (The Final Piece), chuyển thể từ tiểu thuyết của Yuzuki Yuko, kết hợp câu chuyện trinh thám với thế giới cờ Shogi; và “Thu nhỏ anh trai” (Bring Him Down to a Portable Size), tác phẩm từng được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan và Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Một số bộ phim khai thác bối cảnh văn hóa và đời sống tại các địa phương Nhật Bản. “Phong vị chân tâm” (Purehearted), phim đầu tay của đạo diễn Haga Kaoru, đưa khán giả đến với Okinawa qua câu chuyện về nỗ lực gìn giữ bản sắc địa phương. “Bức thư tình cuối cùng” (One Last Love Letter) và “Tokyo Taxi” (Chuyến xe tìm về ký ức) xoay quanh ký ức, thời gian và sự kết nối giữa con người.

Bên cạnh đó, bộ phim “Tôi có thể nhìn thấy chúng” (The Girl Who Sees), kết hợp yếu tố siêu nhiên và hài hước theo phong cách manga, cùng “Sát thủ về vườn” (Sakamoto Days), chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên, mang màu sắc hành động-hài.

Liên hoan phim Nhật Bản 2026 diễn ra tại bốn thành phố. Ở Hà Nội, liên hoan phim tổ chức từ ngày 11 đến 26/12/2026 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; Hải Phòng từ ngày 25 đến 27/12/2026 tại rạp Galaxy Hải Phòng; Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 đến 23/1/2027 tại rạp Galaxy Nguyễn Du; Đà Nẵng từ ngày 22 đến 24/1/2027 tại rạp Galaxy Thanh Khê-AEON Đà Nẵng.

Các suất chiếu khai mạc tại mỗi thành phố bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút. Vé xem phim có giá 50.000 đồng/vé/suất, được bán tại quầy vé và các nền tảng trực tuyến của rạp. Thời điểm mở bán vé lần lượt là ngày 4/12 tại Hà Nội, 18/12 tại Hải Phòng, 1/1/2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 15/1/2027 tại Đà Nẵng.