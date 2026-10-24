Liên hoan phim LGBT quốc tế TLVFest tại Tel Aviv

Với nhiều chính sách thân thiện và cởi mở với cộng đồng LGBTQ, thành phố Tel Aviv được mệnh danh “thủ đô của những người đồng tính” tại Trung Đông.

TLVFest năm nay bước sang mùa thứ 21 với một ban lãnh đạo nghệ thuật mới, gồm Giám đốc nghệ thuật Gili Porat và nhà sản xuất Yael Lavie. Hai người tiếp quản liên hoan sau khi nhà sáng lập Yair Hochner rời vị trí, kết thúc chặng đường khoảng 20 năm xây dựng TLVFest trở thành một sự kiện quan trọng của cộng đồng LGBT trong đời sống văn hóa Israel.

TLVFest từng được tạp chí điện ảnh IndieWire bình chọn vào danh sách 10 liên hoan phim LGBT hàng đầu thế giới. Trong những năm qua, sự kiện đã đón nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành điện ảnh quốc tế, trong đó có các đại diện và nghệ sĩ đến từ các liên hoan phim Sundance và Berlin.

Chương trình năm nay giới thiệu nhiều tác phẩm điện ảnh xoay quanh các chủ đề tình yêu, đức tin, gia đình và niềm vui của cộng đồng LGBT, đồng thời mở rộng phạm vi từ phim truyện, phim tài liệu đến phim ngắn.

Trong số các tác phẩm quốc tế được chờ đợi có “Rose” của đạo diễn Markus Schleinzer. Bộ phim giúp nữ diễn viên Sandra Hüller giành Giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin.

Một tác phẩm đáng chú ý khác là “The Wrong Girls”, phim hài hình sự của Dylan Meyer với sự tham gia của Kristen Stewart và Alia Shawkat. Bộ phim được kỳ vọng thu hút sự quan tâm nhờ dàn diễn viên nổi tiếng và cách tiếp cận hài hước đối với những câu chuyện xoay quanh các nhân vật queer.

Khán giả cũng sẽ có dịp thưởng thức “Stop! That! Train!”, phim hài mang phong cách camp của đạo diễn Adam Shankman, với sự góp mặt của ngôi sao drag queen RuPaul. Chương trình quốc tế còn bao gồm nhiều tác phẩm từng được giới thiệu tại các liên hoan phim lớn, trong đó có Cannes và Fantasia của Montreal.

Điện ảnh Israel chiếm vị trí đáng kể trong chương trình năm nay với nhiều tác phẩm mới, phản ánh sự đa dạng của đời sống và các câu chuyện LGBT tại Israel.

Liên hoan cung công chiếu “A Man Walks on the Street” của đạo diễn Yuval Hadadi. Bên cạnh đó là “Tell Me Everything” của Moshe Rosenthal, bộ phim từng giành giải Ophir – giải thưởng điện ảnh quan trọng của Israel.

Một tác phẩm đặc biệt khác là “And Thou Shalt Love”, bộ phim cuối cùng của đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng Nitzan Gilady, người đã qua đời.

Ngoài phim truyện, TLVFest còn tổ chức các chương trình tranh giải phim tài liệu quốc tế, giới thiệu phim ngắn Israel và các suất chiếu đặc biệt nhân những cột mốc đáng chú ý của điện ảnh LGBT.

Đáng chú ý trong số này là chương trình kỷ niệm 30 năm với bản phim 35mm của Bound, bộ phim ly kỳ đầu tay của hai chị em đạo diễn Lana và Lilly Wachowski.

Với sự kết hợp giữa điện ảnh Israel và các tác phẩm quốc tế, TLVFest tiếp tục là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng tại Tel Aviv dành cho cộng đồng LGBT, đồng thời tạo không gian giới thiệu các tác phẩm điện ảnh khai thác những chủ đề về bản dạng, tình yêu, gia đình và đời sống queer với khán giả Israel và quốc tế.