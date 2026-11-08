Liên hoan phim Điện thoại thông minh quốc tế lần thứ I sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Thông tin về DNSFF 2026

Liên hoan phim Điện thoại thông minh quốc tế Đà Nẵng lần thứ I – năm 2026 (The 1st Da Nang International Smartphone Film Festival – DNSFF 2026) dự kiến sẽ diễn tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 11 và 12.12.2026, mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, kết nối những người yêu điện ảnh và khuyến khích sáng tạo nghệ thuật bằng thiết bị di động.

Kể chuyện bằng điện thoại thông minh

Cùng với sự phát triển của công nghệ số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ sáng tạo hình ảnh và kể chuyện. Với tinh thần “One Hand, Endless Cinema”, DNSFF 2026 được định hướng là sân chơi điện ảnh quốc tế dành cho các tác phẩm sản xuất bằng điện thoại thông minh. Qua thiết bị quen thuộc trong đời sống, người dự thi có thể thể hiện góc nhìn cá nhân, khả năng sáng tạo và cách sử dụng ngôn ngữ điện ảnh.

Hạn nhận tác phẩm là hết ngày 15.11.2026. Email tiếp nhận tác phẩm là dnsff2026@gmail.com. Thông tin chương trình và hướng dẫn tham dự được cập nhật trên website chính thức của DNSFF 2026: https://danangsff.com/default/

Liên hoan hướng tới đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên, các nhà làm phim độc lập và những người đam mê sáng tạo nội dung. Tác phẩm dự thi được tự do lựa chọn chủ đề, có thời lượng tối đa 30 phút và phải đáp ứng các quy định về bản quyền, điều kiện tham dự của Ban Tổ chức.

Kết nối điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc

Bên cạnh hoạt động tuyển chọn và trao giải, DNSFF 2026 dự kiến tổ chức các hoạt động giao lưu chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo điện ảnh và kết nối những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, ngày 11.12.2026, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra diễn đàn giao lưu điện ảnh dành cho sinh viên và hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giao lưu văn hóa điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc.

Ngày 12.12.2026, chương trình dự kiến trình chiếu các tác phẩm tiêu biểu đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời tổ chức lễ trao giải và bế mạc tại Công viên Vườn tượng APEC, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Đơn vị đề nghị tổ chức liên hoan là Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Điện ảnh Smartphone Hàn Quốc – Việt Nam. Các đơn vị phối hợp gồm Ủy ban Tổ chức Liên hoan phim Smartphone Yecheon (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Quốc Vương (King Events).

Giới thiệu các khách mời đặc biệt tham dự DNSFF 2026

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm dự kiến tổ chức thể hiện mong muốn gắn hoạt động điện ảnh với hình ảnh một thành phố năng động, hướng đến đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, sinh viên và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế. DNSFF 2026 được kỳ vọng sẽ mở đầu cho các hoạt động giao lưu điện ảnh bằng điện thoại thông minh tại Đà Nẵng trong những năm tiếp theo.

Nhân sự chuyên môn và Ban Giám khảo dự kiến

Jang Cheol-soo, Tổng đạo diễn nghệ thuật, được biết đến qua Secretly, Greatly và Bedevilled.

Shin So-yul, Đại sứ quảng bá, từng tham gia Reply 1997, Late Summer và The Ghost Station.

Jung Yong-ki, thành viên Ban Giám khảo, là đạo diễn các phim Marrying the Mafia II, The Ghost Station và Couples.

Kim Se-seong, thành viên Ban Giám khảo, có các tác phẩm tiêu biểu như Lingerie Murder Case, Corona Theater, Interview và No U-turn.

Sự tham gia của các nghệ sĩ và nhà làm phim Hàn Quốc được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đánh giá tác phẩm, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho những người yêu điện ảnh.