Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026 giữ kín danh tính thành viên Hội đồng giám khảo

Sáng 29-9, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tổ chức lễ khai mạc Liên hoan phim Điện ảnh trẻ (Youth Cinefest 2026). Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1976 - 2026). Liên hoan diễn ra từ ngày 29-9 đến 2-10.

Các nhà làm phim và nghệ sĩ tham dự lễ khai mạc. Ảnh: VĂN TUẤN

Với chủ đề “Mở khung hình - Phóng tầm mắt”, Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026 hướng đến xây dựng một không gian điện ảnh dành cho các nhà làm phim trẻ, nơi các tác phẩm được trình chiếu, tranh giải, gặp gỡ người xem và giới chuyên môn, đồng thời tạo cơ hội kết nối với môi trường sản xuất và thị trường điện ảnh.

Khởi động từ đầu tháng 8-2026, Youth Cinefest đã thu hút 135 tác phẩm đăng ký dự thi gồm ba thể loại: phim truyện ngắn, phim tài liệu ngắn và phim hoạt hình (thời lượng dưới 30 phút, hoàn thành từ 1-1-2024 đến năm 2026) từ sinh viên và cựu sinh viên (tốt nghiệp không quá 3 năm) thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM.

Đại diện ban tổ chức và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: VĂN TUẤN

Qua tuyển chọn, 31 tác phẩm được lựa chọn tranh giải chính thức. Tiến sĩ Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM cho biết, tất cả thành viên Hội đồng giám khảo đều không phải là nhân sự của các đơn vị có tác phẩm dự thi. Danh sách ban giám khảo được giữ kín; tác phẩm được chấm sẽ không hiển thị tên tác giả hay đơn vị. Quá trình đánh giá được thực hiện độc lập và kết quả chỉ được công bố tại đêm trao giải 2-10.

Theo ban tổ chức, có 9 hạng mục giải thưởng, gồm: phim xuất sắc (nhất, nhì, ba); phim được khán giả yêu thích và các giải thưởng cá nhân xuất sắc: đạo diễn, kịch bản, hình ảnh, nam/nữ diễn viên chính.

Ở hạng mục Chợ dự án, từ 41 hồ sơ gửi về, Hội đồng giám khảo lựa chọn 12 dự án vào vòng thuyết trình để cạnh tranh 3 giải thưởng: Dự án xuất sắc nhất, Thuyết trình xuất sắc nhất và Triển vọng thương mại.

Tại liên hoan, ngoài 31 suất chiếu của các phim tranh giải, còn có các chương trình phim toàn cảnh, phim ngắn Pháp và Việt Nam, các suất chiếu đặc biệt trong góc nhìn điện ảnh và hội thảo chuyên đề cùng các đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thanh Huy và Trần Nhân Kiên.