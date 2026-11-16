Liên hoan phim châu Âu 2026 trở lại Việt Nam với 34 bộ phim

(Ảnh: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam)

Với 34 bộ phim thuộc nhiều thể loại và phong cách điện ảnh, liên hoan mang đến 18 ngày trình chiếu liên tục, cùng chương trình EUFF Online gồm 10 bộ phim trực tuyến miễn phí dành cho khán giả trên cả nước.

Hai tác phẩm mở màn lần lượt tại Hà Nội ngày 19/11 và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/11 là "Điếc" (Tây Ban Nha) và "Trong từng con sóng" (Pháp-Bỉ). Đáng chú ý, "Trong từng con sóng" là phim hoạt hình dài đầu tay của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Phương Mai, được công chiếu tại EUFF trước khi phát hành trên Netflix vào tháng 12.

Liên hoan năm nay cũng giới thiệu nhiều tác phẩm từng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes, trong đó có "Quê nhà", "Thốt nhiên" và "Người gặp thời". Đặc biệt, đạo diễn Trần Anh Hùng tuyển chọn riêng năm tác phẩm điện ảnh kinh điển của châu Âu, gồm "Thánh ngôn", "Kẻ móc túi", "Cuộc sống ngọt ngào", "Những ông hoàng xa lộ" và "Rosetta". Các bộ phim được trình chiếu dưới phiên bản phục chế và một số buổi chiếu có hoạt động giao lưu trực tiếp với đạo diễn.

Tại Đà Nẵng, bộ phim "Rosetta" sẽ mở màn chương trình liên hoan vào ngày 26/11. Trong khi đó, chương trình chiếu trực tuyến EUFF Online giới thiệu 10 tác phẩm miễn phí, với nội dung đa dạng từ phim gia đình, phim phản ánh hiện thực xã hội đến phim hoạt hình dành cho thiếu nhi.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết nhiều suất chiếu của liên hoan đã bán hết vé chỉ trong vòng 15 phút, thể hiện sự quan tâm của khán giả Việt Nam đối với điện ảnh châu Âu. Ông nhấn mạnh sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam và EU.