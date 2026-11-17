Do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức, EUFF 2026 mang đến 18 ngày trình chiếu liên tục tại ba thành phố. Các địa điểm chiếu phim gồm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội), Galaxy Cinema (116 Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh) và Metiz Cinema (Helio Center, đường 2/9, Đà Nẵng). Bên cạnh đó, chương trình EUFF Online giới thiệu 10 bộ phim trực tuyến miễn phí, phục vụ khán giả trên cả nước.

Liên hoan phim châu Âu 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 7/12 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ảnh: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Hai tác phẩm mở màn tại Hà Nội ngày 19/11 và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/11 lần lượt là “Điếc” (Tây Ban Nha) và “Trong từng con sóng” (Pháp - Bỉ). Đáng chú ý, “Trong từng con sóng” là phim hoạt hình dài đầu tay của nữ đạo diễn Việt kiều Nguyễn Phương Mai, được công chiếu tại EUFF trước khi phát hành trên nền tảng Netflix vào tháng 12. Tại Đà Nẵng, bộ phim “Rosetta” sẽ mở màn chương trình vào ngày 26/11.

Liên hoan năm nay còn giới thiệu nhiều tác phẩm vừa ra mắt và giành các giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Cannes 2026, như “Quê nhà” (Ba Lan, Đức, Italy, Pháp) với giải Đạo diễn xuất sắc nhất; “Thốt nhiên” (Nhật Bản, Pháp, Bỉ, Đức), tác phẩm mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho hai nữ chính Virginie Efira và Tao Okamoto; cùng “Người gặp thời” (Bỉ, Pháp) đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là chùm năm bộ phim kinh điển châu Âu do đạo diễn Trần Anh Hùng tuyển chọn riêng, gồm “Thánh ngôn” (1955) của Carl Theodor Dreyer, “Kẻ móc túi” (1959) của Robert Bresson, “Cuộc sống ngọt ngào” (1960) của Federico Fellini, “Những ông hoàng xa lộ” (1976) của Wim Wenders và “Rosetta” (1999) của hai đạo diễn Luc và Jean-Pierre Dardenne.

Đây đều là những tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với đạo diễn Trần Anh Hùng, đồng thời chưa từng được giới thiệu chính thức trên màn ảnh rộng tại Việt Nam. Các phim được trình chiếu qua những bản phục chế gần đây từ các dự án của các viện điện ảnh và hãng phim châu Âu. Đặc biệt, tại một số buổi chiếu, khán giả sẽ có cơ hội giao lưu, trò chuyện trực tiếp với đạo diễn Trần Anh Hùng về những tác phẩm ông lựa chọn.

EUFF 2026 giới thiệu 34 bộ phim đa dạng phong cách và sắc thái điện ảnh. ﻿Ảnh: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Song song với chương trình chiếu rạp, EUFF online mang đến 10 bộ phim miễn phí với nội dung đa dạng, từ những câu chuyện gia đình giàu cảm xúc, các tác phẩm phản ánh hiện thực xã hội đến phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận điện ảnh châu Âu tới đông đảo khán giả Việt Nam.

Thông tin chi tiết về lịch chiếu và các bộ phim được đăng tải tại website: www.eeas.europa.eu/euffvn2026_vi.