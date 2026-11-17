Hai bộ phim mở màn Liên hoan Phim châu Âu 2026 tại Hà Nội (ngày 19/11) và TP. Hồ Chí Minh (ngày 20/11) lần lượt là “Điếc” (Tây Ban Nha) và “Trong từng con sóng” (Pháp - Bỉ). Cả hai tác phẩm đều mang đến những câu chuyện xúc động về sức mạnh của tình yêu, sự chân thành trước những bước ngoặt lớn trong cuộc đời, cũng như mối gắn kết giữa con người và thế giới xung quanh. Đặc biệt, “Trong từng con sóng” – bộ phim hoạt hình dài đầu tay của nữ đạo diễn Việt kiều Nguyễn Phương Mai – sẽ được công chiếu tại Liên hoan Phim châu Âu trước khi phát hành trên nền tảng Netflix vào tháng 12.

"Điếc" do đạo diễn Eva Libertad thực hiện sẽ là phim mở màn tại Liên hoan phim châu Âu tại Hà Nội. Ảnh: Delegation of the European Union to Vietnam

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Liên hoan Phim châu Âu năm nay là chùm phim đặc biệt do đạo diễn Trần Anh Hùng lựa chọn, đưa khán giả đến với những tác phẩm kinh điển của điện ảnh châu Âu qua nhiều thập kỷ. Chương trình gồm “Thánh ngôn” (1955) của Carl Theodor Dreyer, “Kẻ móc túi” (1959) của Robert Bresson, “Cuộc sống ngọt ngào” (1960) của Federico Fellini, “Những ông hoàng xa lộ” (1976) của Wim Wenders và “Rosetta” (1999) của hai anh em đạo diễn Luc và Jean-Pierre Dardenne.

“Rosetta” cũng sẽ là bộ phim khai mạc Liên hoan Phim châu Âu 2026 tại Đà Nẵng vào ngày 26/11. Đây là lần đầu tiên liên hoan phim được tổ chức tại thành phố này, với sự hỗ trợ của các tập thể trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh tại địa phương.

Điểm nhấn của Liên hoan phim châu Âu 2026 tại Việt Nam là 5 phim đặc biệt do chính đạo diễn Trần Anh Hùng lựa chọn.

Đây đều là những tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt và để lại dấu ấn sâu sắc đối với đạo diễn Trần Anh Hùng. Các bộ phim, vốn chưa từng được trình chiếu chính thức trên màn ảnh rộng tại Việt Nam, sẽ được giới thiệu thông qua các phiên bản phục chế trong những năm gần đây, thuộc các dự án của các viện điện ảnh và hãng phim châu Âu. Đáng chú ý, tại một số buổi chiếu, khán giả còn có cơ hội giao lưu, trò chuyện trực tiếp với đạo diễn Trần Anh Hùng về những tác phẩm do ông lựa chọn.

Bên cạnh các buổi chiếu tại ba thành phố, Liên hoan Phim châu Âu 2026 còn triển khai chương trình EUFF Online, giới thiệu 10 bộ phim chiếu trực tuyến miễn phí, giúp khán giả trên toàn quốc tiếp cận điện ảnh châu Âu. Chương trình bao gồm nhiều thể loại, từ phim gia đình giàu cảm xúc, phim phản ánh các vấn đề xã hội đến phim hoạt hình dành cho thiếu nhi.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier và đạo diễn Trần Anh Hùng tại buổi họp báo.

Chia sẻ tại buổi họp báo Liên hoan Phim châu Âu 2026, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết: “Khá nhiều bộ phim đã bán hết vé chỉ trong vòng 15 phút. Chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của nền điện ảnh đương đại, cũng như nền kinh tế sáng tạo nói chung, tại cả EU và Việt Nam. Hệ sinh thái các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo đóng góp từ 4% đến 4,5% GDP của EU, tạo việc làm cho khoảng 8 triệu người tại gần 1,2 triệu doanh nghiệp, trong đó hơn 99,9% là doanh nghiệp vừa và nhỏ”.