Liên hoan phim Busan lập kỷ lục mới, chính thức thành cửa ngõ đến Oscar

Công thức mới giúp BIFF hút khán giả

Theo News Culture, tính đến ngày 10/10, Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), khai mạc ngày 6/10, ghi nhận tổng cộng 50.000 lượt khán giả tham dự.

Con số này bao gồm các chương trình ngoài trời như trò chuyện mở, giao lưu trên sân khấu ngoài trời, cùng các sự kiện trong nhà như lớp học điện ảnh và giao lưu cùng diễn viên.

Lễ Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan, quận Haeundae, Busan hôm 6/10. (Ảnh: News1).

Được biết, LHP năm nay trình chiếu 316 bộ phim, bao gồm 247 tác phẩm được tuyển chọn chính thức từ 59 quốc gia và 95 tác phẩm công chiếu lần đầu trên thế giới, tại 31 phòng chiếu thuộc 8 rạp ở Busan.

Theo News Culture, đây là kết quả đáng chú ý khi lượng khán giả tham dự các sự kiện trong khuôn khổ LHP chỉ sau 5 ngày đã vượt tổng lượng khán giả của các chương trình sự kiện trong suốt kỳ LHP năm ngoái.Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF) đang diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở quận Haeundae, Busan, vào chiều ngày 6.

Sức hấp dẫn của liên hoan phim không chỉ nằm ở việc thưởng thức tác phẩm. Khán giả còn quan tâm đến các chương trình giúp họ trực tiếp tìm hiểu quá trình sáng tạo phía sau màn ảnh và những trăn trở của người làm phim.

Đạo diễn Alfonso Cuarón lần đầu đến Hàn Quốc đã gặp gỡ khán giả thông qua suất chiếu đặc biệt định dạng IMAX của "Gravity" và lớp học chuyên sâu về điện ảnh.

Diễn viên kiêm đạo diễn Maggie Gyllenhaal tham gia buổi trò chuyện đặc biệt về Marilyn Monroe. Charlotte Gainsbourg chia sẻ về tác phẩm trong buổi trò chuyện đặc biệt và lớp học điện ảnh xoay quanh bộ phim Melancholia. Đạo diễn Hứa An Hoa, chủ nhân giải Camellia, cũng có dịp nhìn lại hành trình làm phim của mình.

Các lớp học chuyên sâu của những đạo diễn Na Hong Jin, Lav Diaz, Rintaro và Bertrand Mandico mang đến cơ hội khám phá thế giới sáng tạo điện ảnh.

Trong khi đó, chương trình Actors' Hhouse với sự tham gia của các diễn viên Kim Go Eun, Kim Min Ha, Ryu Seung Ryong, Shin Min A và Ju Ji Hoon tạo không gian để nghệ sĩ chia sẻ chân thực về diễn xuất và các tác phẩm của họ.

"Cách tổ chức mới mẻ, từ việc lần đầu tổ chức lễ khai mạc vào thứ Ba đến tăng lên 5 suất chiếu mỗi ngày tại các rạp lớn từ thứ Năm đến Chủ nhật, giúp LHP thu hút khán giả hơn.

Các phòng chiếu tại Trung tâm Điện ảnh Busan và những địa điểm tổ chức sự kiện ngoài trời đều đón đông khán giả, tạo không khí sôi động ngay từ những ngày đầu", News Culture bình luận.

Cùng với LHP, Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM), tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan, quy tụ các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành nhằm thúc đẩy giao dịch bản quyền, đầu tư, phát hành và hợp tác sản xuất nội dung xuyên biên giới.

Sự kiện khai mạc ngày 10/10, thu hút hơn 1.200 doanh nghiệp đến từ 58 quốc gia và hơn 3.000 đại diện trong ngành.

ACFM tổ chức 64 chương trình thuộc 7 hạng mục, gồm The A, Chợ Dự án châu Á (APM), Chợ Kịch bản Busan (BSM), InnoAsia, Producer Hub, Doc Square và Platform Busan.

Năm nay, ACFM lần đầu tổ chức chương trình giới thiệu quốc gia khách mời, với Thái Lan là đại diện đầu tiên. Trong khi đó, Chợ Dự án châu Á (APM) lựa chọn 30 dự án từ 20 quốc gia để giới thiệu với các nhà đầu tư, nhà sản xuất và đơn vị phát hành quốc tế. Các dự án này được tuyển chọn từ 604 hồ sơ của 48 quốc gia, mức cao nhất từ trước đến nay.

Với các hoạt động trải rộng từ khai thác bản quyền nội dung, đầu tư, phát hành, hợp tác sản xuất quốc tế đến ứng dụng AI và phát triển các loại hình truyền thông mới, ACFM tiếp tục là cầu nối kinh doanh cho ngành công nghiệp nội dung châu Á đến hết ngày 13/10.

BIFF chính thức thành người dẫn đường đến Oscar

Theo SBS, từ năm nay, BIFF chính thức là 1 trong số 6 LHP được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (đơn vị tổ chức giải Oscar) cho phép gửi phim dự thi riêng, bên cạnh một phim duy nhất do mỗi quốc gia chính thức đề cử.

BIFF được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều phim hơn tham gia tranh giải. Tuy nhiên, hiện tại ban tổ chức chưa có kế hoạch mở rộng phạm vi tranh giải vượt quá 14 phim.

Như vậy, nếu một bộ phim Hàn Quốc giành "Giải thưởng lớn Busan" (Busan Award Grand Prize), giải thưởng cao nhất của hạng mục tranh giải, phim đó sẽ đủ điều kiện được gửi dự thi cùng với phim "Possible love" của đạo diễn Lee Chang Dong ở hạng mục Phim truyện quốc tế tại lễ trao giải Oscar năm sau.

Ban Tổ chức BIFF cho rằng sự công nhận trên, cùng với số lượng phim tham dự tăng cao và sự hiện diện của nhiều tên tuổi quốc tế, được kỳ vọng giúp BIFF tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện điện ảnh quan trọng nhất của châu Á. Đồng thời nâng cao vị thế của Busan và Hàn Quốc trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Năm nay, có 13 phim đang tranh hạng mục Busan Award - Phim xuất sắc nhất, giải cao nhất của BIFF. Trong đó, đa số được giới thiệu lần đầu trên thế giới hoặc lần đầu ra mắt quốc tế, mang đến những góc nhìn điện ảnh mới.

Các phim Hàn Quốc tham dự gồm "The Long Long night", phim hoạt hình chuyển thể từ một cuốn truyện thiếu nhi nổi tiếng; "Taeju on that day" của đạo diễn mới nổi Lim Ha Yeon và phim kinh dị "The shave".

Danh sách phim quốc tế có "Bread and books" của đạo diễn nổi tiếng người Iran - Majid Majidi, "Names Etched in the Sea", khai thác lịch sử hiện đại của Indonesia và "To be ordinary", một bộ phim gia đình của Đài Loan.

Sau khi bộ phim "Names carved in the sea" của đạo diễn Yosup Anggi Noen được trình chiếu ngày 11/10, toàn bộ 13 phim tranh giải sẽ lần lượt ra mắt khán giả.

Ngoài giải thưởng chính, LHP còn quy tụ 24 phim dự thi tại các hạng mục Vision-Asia và Vision-Korea, sân chơi chủ yếu cho những nhà làm phim mới.

Liên hoan phim Quốc tế Busan đã khẳng định vị thế là một trong sáu liên hoan phim lớn nhất thế giới, sánh ngang với Cannes, Venice, Berlin, Toronto và Sundance.

Trong danh sách các phim dự hạng mục chính, "The first taste of Loneliness" của đạo diễn Gu You được nhắc đến đầu tiên trong danh sách 10 phim của trang Roger Ebert.

Đây là phần kết của bộ ba "Landscape", "Dwelling in the fuchun mountain" và "Dwelling by the West Lake".

Phim mở đầu bằng cái chết của người cha, rồi theo chân ba người phụ nữ thuộc ba thế hệ cùng sống trong một căn hộ cũ bên kia sông Tiền Đường. Mỗi người đối diện với nỗi mất mát theo cách riêng, cả ba đều mang tên gợi nhắc đến mặt trăng, như câu nói người cha từng nhắc đến: "Mỗi dòng sông đều có một vầng trăng".

Điểm đáng chú ý của phim là cảnh quay one-short dài hơn 20 phút, ghi lại cảnh người con lặng lẽ quan sát bên trong căn nhà để tìm những dấu vết người cha để lại. Hình ảnh do nhà quay phim Mikiya Takimoto thực hiện.

Ngoài ra, các phim "Hilol" (Uzbekistan), "Ibuku" (Indonesia), "Midday Meal" (Iran) và "Silver Express" (Nhật Bản) cũng được trang Roger Ebert nhắc đến.

"Hilol" của Uzbekistan theo chân cô gái 23 tuổi cùng tên, được cha nuôi lớn như con trai, khi cô gặp lại người bạn thời thơ ấu và nảy sinh những cảm xúc mà chính cô cũng chưa hiểu rõ.

Bộ phim "Ibuku" của Indonesia kể về bà Sumiati, người quyết định đến gặp đứa con gái bị kết án tử hình ở nước ngoài, bất chấp sự phản đối của những người xung quanh.

Trong phim "Midday Meal" của Iran, thầy giáo Solan ban ngày đi dạy, ban đêm buôn lậu dầu để giữ cho ngôi trường của làng không phải đóng cửa.

Trong khi đó, "Silver Express" của Nhật Bản xoay quanh Chieri, một cô gái trẻ chưa từng cảm thấy rung động lãng mạn hay ham muốn tình dục. Phim xoay quanh mối quan hệ của cô với Shoya, người cũng không có cảm xúc lãng mạn.

Lễ khai mạc BIFF 2026 do diễn viên Kim Min Ha dẫn dắt, đạo diễn Min Kyu Dong tiếp tục đảm nhận vai trò dàn dựng. Sự kiện có sự tham dự của Dương Tử Quỳnh, chủ nhân giải Nghệ sĩ điện ảnh châu Á của năm, Kim Dong Ho, cựu Chủ tịch LHP quốc tế Busan, chủ nhân giải Cống hiến cho điện ảnh Hàn Quốc; đạo diễn Hứa An Hoa, chủ nhân giải Camellia. Nhiều gương mặt tiêu biểu của điện ảnh thế giới cũng đến Busan, trong đó có đạo diễn Alfonso Cuarón, các diễn viên Isabelle Huppert, Charlotte Gainsbourg, Châu Tấn, Phạm Băng Băng và đạo diễn Hirokazu Kore Eda. Bộ phim công chiếu trong ngày khai mạc là "Day and night to each other" của đạo diễn Kim Jong Kwan cùng các diễn viên Kim Min Ha, Joo Jong Hyuk, Han Sun Hwa, Jang Ryul, Shim Eun Kyung, Jeon So Young và Kim Dong Hwi cũng xuất hiện trên thảm đỏ. Ngoài ra, lễ khai mạc còn quy tụ các đạo diễn có dấu ấn quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc như Im Kwon Taek, Chung Ji Young, Bae Chang Ho, Lee Myung Se và Na Hong Jin. Lễ khai mạc còn có sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choi Hwi Young và Thị trưởng Busan Jeon Jae Soo. Hạng mục tranh giải năm nay có ban giám khảo gồm 7 thành viên, do đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm Chủ tịch. Các thành viên còn lại là Bi Gan, Samal Yeslyamova, Kei Ishikawa, Jung Joo Ri, Trần Thị Bích Ngọc và Choi Hee Seo. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào ngày 15/10, tại Busan, Hàn Quốc. Liên hoan phim quốc tế Busan thuộc nhóm liên hoan phim hạng A do Liên đoàn các nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận. Phim đoạt giải cao nhất ở hạng mục tranh giải năm nay cũng đủ điều kiện được Hàn Quốc lựa chọn gửi dự tranh hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar.