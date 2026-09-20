Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 thu hút hơn 12.000 khán giả

Tối 19/9, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 đã bế mạc với những màn trình diễn sôi động, khép lại hành trình nghệ thuật kéo dài từ ngày 17/9.

Hanoi Jazztival 2026 mang chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”, do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Chương trình biểu diễn trong đêm bế mạc. Ảnh: Hoàng Quyên

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, Liên hoan thu hút hơn 12.000 lượt khán giả tham dự trực tiếp. Các hoạt động biểu diễn, tọa đàm, workshop, jam session và trình diễn đường phố tạo nên không gian giao lưu đa dạng, kết nối nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đưa Jazz đến gần hơn với công chúng.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Liên hoan là một ví dụ về việc khai thác giá trị văn hóa để hình thành sản phẩm mới, gắn bảo tồn với phát huy di sản và sáng tạo trải nghiệm cho người dân, du khách. Qua đó, văn hóa, nghệ thuật góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và gia tăng sức hấp dẫn của Hà Nội.

Trong đêm bế mạc, khán giả được thưởng thức các tiết mục của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band và San Trịnh & Sautéed Grabba Band. Từ âm hưởng giàu năng lượng của Big Band đến tinh thần Fusion và những màn ngẫu hứng, các nghệ sĩ mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu.

Được tổ chức tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình tạo điều kiện để nghệ sĩ tương tác trực tiếp với khán giả, đưa âm nhạc hòa vào nhịp sống khu vực trung tâm Thủ đô.

Trong mùa đầu tiên, Hanoi Jazztival triển khai 11 chương trình, hoạt động tại 9 không gian, cụm địa điểm, quy tụ 14 ban nhạc, nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ, trong đó có 7 ban nhạc quốc tế đến từ Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... cùng nhiều nghệ sĩ Jazz Việt Nam như NSƯT Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bảo Long, Quyền Thiện Đắc.

Công chúng tham dự đêm bế mạc Hanoi Jazztival 2026 tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Hoàng Quyên

Jazz được đưa từ sân khấu chuyên nghiệp đến bảo tàng, không gian di sản, câu lạc bộ và đường phố thông qua nhiều hình thức biểu diễn, triển lãm, tọa đàm và giao lưu. Sự đa dạng trong phong cách trình diễn cùng những màn ngẫu hứng góp phần tạo nên không khí cởi mở, gần gũi giữa nghệ sĩ và công chúng.

Bên cạnh hoạt động trực tiếp, Liên hoan ghi nhận sức lan tỏa trên môi trường số, với các nội dung truyền thông tiếp cận hơn 2 triệu người trên Facebook; trailer trên YouTube đạt hơn 100.000 lượt xem, TikTok ghi nhận hơn 200.000 lượt xem.

Khép lại mùa đầu tiên, Hanoi Jazztival 2026 bước đầu tạo dựng không gian giao lưu Jazz quốc tế tại Hà Nội, góp phần kết nối nghệ sĩ Việt Nam với thế giới, phát triển công nghiệp văn hóa và lan tỏa hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo.