Liên hoan nghệ thuật quần chúng xã Hòa An năm 2026

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Liên hoan thu hút sự tham gia của đông đảo diễn viên không chuyên, nghệ nhân và hạt nhân văn nghệ đến từ 15 thôn trên địa bàn xã. Các đoàn đã mang đến liên hoan 70 tiết mục thuộc nhiều thể loại như ca, múa, hoạt cảnh và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Với sự chuẩn bị công phu, các đội thi đã thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 5 giải xuất sắc, 10 giải khá cho các đoàn dự thi; cùng 15 giải A, 15 giải B và 39 giải C cho các tiết mục đạt thành tích cao.

Ban Tổ chức trao giải, chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, khích lệ phong trào thi đua lao động sản xuất và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để địa phương phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ cho phong trào cơ sở.