Chiều 22-11, tại Nhà văn hóa số 21 Nguyễn Thị Minh Khai, Cụm thi đua số 2 Mặt trận các tổ dân phố thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt”. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao cờ lưu niệm cho các đội.

Liên khúc “Việt Nam ơi! mùa xuân đến rồi” và “Bài ca đại đoàn kết” của đội Tân Lập 1.

Tiết mục múa “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” của đội Lộc Thọ 1.

Liên hoan thu hút sự tham gia của 7 đội, đến từ 7 Ban Công tác Mặt trận của 7 tổ dân phố: Lộc Thọ 1, Lộc Thọ 2, Lộc Thọ 3, Lộc Thọ 4, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Lê Thánh Tôn. Tại liên hoan, các đội lần lượt trình diễn 14 tiết mục ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các tiết mục đều được dàn dựng công phu, đa dạng về hình thức biểu diễn như đơn ca, song ca, tốp ca, múa…

Tiết mục múa “Lời ca dâng Bác” của đội Lộc Thọ 4.

Liên hoan tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, góp phần khơi dậy phong trào văn nghệ quần chúng tại khu dân cư, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng. Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba cho các đội.