Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Sắc màu đại đoàn kết và khát vọng vươn lên”

Chiều 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026 với chủ đề “Sắc màu đại đoàn kết và khát vọng vươn lên” chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026); Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đến dự có đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Các đại biểu tham dự liên hoan.

Tiết mục Quân dân Trường Sa vang bài ca giữ biển.

Liên hoan thu hút hơn 300 diễn viên không chuyên đến từ 9 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các cụm thi đua và đặc khu Trường Sa tham gia. Các đoàn nghệ thuật mang đến liên hoan nhiều tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.

Nhiều tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống của các dân tộc, địa phương như: Đêm hội Raglai, Bóng cây Kơ nia, Lễ hội dân gian Chăm, Đêm hội rượu cần… Đặc biệt, các tiết mục của Đoàn nghệ thuật quần chúng của Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Trường Sa thể hiện tình yêu biển, đảo, tinh thần đoàn kết quân dân và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Một tiết mục của Đoàn nghệ thuật quần chúng Cụm thi đua các phường phía nam.

Liên hoan là dịp để các đội văn nghệ quần chúng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật từ cơ sở; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một tiết mục của Đoàn nghệ thuật quần chúng cụm thi đua số 3.

Phát biểu tại liên hoan, đồng chí Trần Thu Mai nhấn mạnh, liên hoan là dịp để phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, chung sức xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Đoàn nghệ thuật quần chúng Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Trường Sa; trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đoàn. Đồng thời, trao 7 giải phụ cho các tiết mục xuất sắc.

Đồng chí Trần Thu Mai trao giải nhất cho Đoàn nghệ thuật quần chúng Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Trường Sa.

Đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo trao giải nhì cho các đoàn.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giải ba cho các đoàn.

Đại diện Ban giám khảo trao giải khuyến khích cho các đoàn.

Đại diện các đoàn nhận giải phụ cho các tiết mục xuất sắc.