Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Trường Sĩ quan Thông tin

Ngày 1-11, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà trường (11-11-1951 - 11-11-2026) với chủ đề “75 năm sáng mãi bản hùng ca Trường Sĩ quan Thông tin”. Tham dự, chỉ đạo liên hoan có Đại tá Vũ Duy Hải - Chính ủy Nhà trường; Đại tá Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường; Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Phó Chính ủy Nhà trường, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Các đại biểu tham dự liên hoan.

Tham gia liên hoan có 20 đội nghệ thuật quần chúng thuộc các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn trường. Các đội được chia thành 3 khối, lựa chọn hình thức biểu diễn phong phú như ca, múa, nhạc, hoạt cảnh, tổ khúc, liên khúc. Ban tổ chức khuyến khích các đội đầu tư nội dung, dàn dựng, sáng tác và thể hiện những ý tưởng mới, mang dấu ấn riêng của từng cơ quan, khoa, đơn vị. Qua đó, tạo không khí giao lưu, đoàn kết, phát huy năng khiếu, sức sáng tạo nghệ thuật của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ toàn trường.

Tiết mục tham gia liên hoan.

Các chương trình, tiết mục tập trung nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc và chặng đường 75 năm xây dựng, phát triển của Trường Sĩ quan Thông tin; phản ánh sinh động hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và những nỗ lực đổi mới của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Một tiết mục tham gia liên hoan.

Nhà trường sẽ tổ chức công diễn và trao giải các tiết mục vào ngày 4-11. Những chương trình, tiết mục tiêu biểu sẽ tiếp tục được lựa chọn biểu diễn phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà trường và các hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.