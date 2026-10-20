Liên hoan nghệ thuật không nhận phim ngắn AI

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội công bố tổ chức Liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân tạo cơ hội để sinh viên thực hành sáng tạo, giới thiệu tác phẩm và tiếp cận khán giả.

Liên hoan dự kiến diễn ra từ 5/12 đến 17/12, dành cho sinh viên đang theo học các ngành sân khấu, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật và các loại hình nghệ thuật đương đại. Không chỉ là sân chơi thực hành, sự kiện còn hướng tới việc đưa sản phẩm đào tạo ra khỏi phạm vi bài tập trên lớp, tạo cầu nối giữa sinh viên với đời sống nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu trong họp báo ra mắt liên hoan nghệ thuật. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá việc nhà trường tổ chức liên hoan là những bước đi mới, cho thấy nỗ lực cập nhật hoạt động đào tạo trước yêu cầu thực tiễn.

Theo ông, với các cơ sở đào tạo nghệ thuật, sản phẩm sáng tạo và tài năng của sinh viên là cách thiết thực để phản ánh chất lượng đào tạo. Vì vậy, ông kỳ vọng những đổi mới lần này mang lại kết quả thực chất. Thứ trưởng Tạ Quang Đông đồng thời đề nghị nhà trường tính toán phương án mở rộng quy mô liên hoan trong những năm tới.

Ông cho rằng Chuyện thanh xuân có thể trở thành bước khởi đầu để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực hành, đồng thời phát hiện những gương mặt mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu thúc đẩy công nghiệp văn hóa, nhu cầu về nhân lực sáng tạo và sản xuất nội dung ngày càng lớn. Các cơ sở đào tạo nghệ thuật được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực này.

Liên hoan Chuyện thanh xuân gồm nhiều hạng mục, trong đó có phim ngắn, sân khấu, điện ảnh…

NSƯT Bùi Như Lai cho rằng người làm nghệ thuật, điện ảnh cần thích ứng với sự thay đổi của công nghệ hiện nay. Ảnh: BTC.

Theo NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, liên hoan nhằm tăng cường hoạt động thực hành sáng tạo, giúp sinh viên có cơ hội làm nghề ngay trong quá trình học tập. Qua đó, nhà trường mong muốn thúc đẩy sự kết nối giữa đào tạo nghệ thuật với môi trường nghề nghiệp, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Một vấn đề được đề cập là tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với các lĩnh vực sáng tạo. NSƯT Bùi Như Lai cho rằng người làm văn học, nghệ thuật và điện ảnh cần chủ động thích ứng trước những thay đổi do công nghệ mang lại.

“Những người làm văn học nghệ thuật và điện ảnh đang rất băn khoăn trước sự phát triển của AI. Vì vậy, chúng tôi cần sự nhiệt huyết của các bạn trẻ để có thể làm chủ AI và biến nó trở thành một công cụ hiệu quả trong tay mình. Chúng ta không được phép sợ hãi”, ông nói.

Với các dự án lọt vòng chung kết, nhà trường dự kiến hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện hoàn thiện hậu kỳ theo tiêu chuẩn chiếu rạp và hỗ trợ thủ tục xin cấp phép phổ biến. Những hỗ trợ này được kỳ vọng giúp sinh viên tiến gần hơn đến quy trình sản xuất chuyên nghiệp, thay vì dừng lại ở yêu cầu học tập trong trường.

Đại diện khoa Truyền hình cho biết thêm các tác phẩm có thể được phát hành dưới nhiều hình thức, từ phiên bản hoàn chỉnh đến trích đoạn ngắn và nội dung hậu trường. Cách triển khai này nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khán giả, đồng thời giúp sinh viên làm quen với cách giới thiệu, phân phối và phát triển nội dung trên môi trường số.

Trong khi đó, TS Trần Quang Minh, Trưởng khoa Điện ảnh cho biết hạng mục phim ngắn không nhận tác phẩm dự thi là AI. Tiêu chí này không phải phủ nhận sự phát triển, lợi ích của công nghệ mà nhằm hướng thí sinh tới sự sáng tạo, thực hành nghề nghiệp.