Thường trực Đảng ủy xã trao cờ lưu niệm và tặng hoa các câu lạc bộ tham gia Liên hoan.

Tối 14/11, tại Nhà văn hoá xã, UBND xã Yên Từ tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát Xẩm mở rộng lần thứ I, năm 2026. Đến dự có lãnh đạo Sở Du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh; lãnh đạo các xã, phường: Yên Mạc, Đồng Thái, Yên Thắng; đại diện các câu lạc bộ tham gia liên hoan…

Các đại biểu dự khai mạc Liên hoan.

Liên hoan nghệ thuật hát Xẩm xã Yên Từ mở rộng lần thứ I, năm 2026 thu hút sự tham gia của 15 câu lạc bộ, trong đó 2 câu lạc bộ đến từ thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh. Các câu lạc bộ trình diễn 42 tiết mục tại Liên hoan.

Hát Xẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo, đặc sắc bậc nhất trong kho tàng âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Xẩm sinh ra từ đời sống lao động, trải qua hàng trăm năm hình thành, phát triển, loại hình nghệ thuật này mang đậm hơi thở cuộc sống, chứa hồn cốt của dân tộc, mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền xã, các cơ quan chuyên môn, sự tâm huyết của các nghệ sĩ, nghệ nhân, nghệ thuật hát Xẩm có sức phát triển mạnh mẽ, khẳng định chỗ đứng vững chắc trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Liên hoan lần này là dịp nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, là nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ, các CLB hát Xẩm đến từ mảnh đất quê hương Yên Từ, các CLB ở các xã, phường trong tỉnh và các CLB đến từ các tỉnh, thành phố. Qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và truyền lửa đam mê âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ - những người đang nắm giữ cầu nối để đưa Xẩm ngày càng lan toả, vươn xa trong kỷ nguyên mới.

Tiết mục “Phố phường Hải Phòng” do tốp ca nam nữ, đến từ Chiếu Xẩm Cung Thanh thiếu nhi thành phố Hải Phòng biểu diễn.

Tiết mục “Đinh Tiên Hoàng đế hiển linh” của Câu lạc bộ hát Xấm Hà Thị Cầu, xã Yên Từ biểu diễn.

Với chủ đề "Yên Từ - Hội tụ, gắn kết và lan tỏa", Liên hoan nghệ thuật hát Xẩm xã Yên Từ mở rộng lần thứ I, năm 2026 là sự kiện ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Ban Tổ chức kỳ vọng Liên hoan sẽ mang đến cho công chúng những tiết mục hay, đậm đà bản sắc và sức lan toả mạnh mẽ.