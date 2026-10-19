Liên hoan nghệ thuật 'Chuyện thanh xuân': Phát hiện tài năng trẻ cho công nghiệp văn hóa

Cơ hội để người trẻ kể câu chuyện của mình

Liên hoan chính thức diễn ra ngày 17/12 tới. Với chủ đề “Chuyện thanh xuân”, sự kiện dành cho sinh viên, hướng tới tạo dựng một không gian, nơi tuổi trẻ được thể hiện ký ức, khát vọng, tình yêu, đam mê và hành trình trưởng thành bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Ban tổ chức và các đại biểu, khách mời tại họp báo. Ảnh: BTC

Các tác phẩm và hoạt động của Liên hoan dự kiến trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: sân khấu, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật và các hình thức nghệ thuật đương đại.

Thông qua các loại hình nghệ thuật, sinh viên có thể kể câu chuyện, thể hiện góc nhìn và tình cảm của mình dành cho con người, quê hương, đất nước, cũng như nơi các bạn đang sinh sống và học tập

Phát biểu tại họp báo, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Bùi Như Lai cho biết, không chỉ dừng lại là một sân chơi dành cho sinh viên, “Chuyện thanh xuân” còn hướng tới kết nối sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ, nhà sản xuất, các đơn vị nghệ thuật và công chúng, qua đó phát hiện, khuyến khích và lan tỏa những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Thông qua Liên hoan, góp phần tăng cường thực hành sáng tạo, giúp sinh viên được làm nghề ngay trên ghế nhà trường, thúc đẩy sự kết nối giữa đào tạo nghệ thuật với đời sống nghề nghiệp và phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Bùi Như Lai thông tin tại họp báo. Ảnh: BTC

“Chuyện thanh xuân vì thế không chỉ kể về tuổi trẻ, mà còn mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nơi truyền thống được tiếp nối bằng tư duy sáng tạo và những câu chuyện nghệ thuật của thế hệ mới", NSƯT Bùi Như Lai nhấn mạnh.

Hướng tới đào tạo nhân lực chất lượng cao

Một trong những mục tiêu của Liên hoan nghệ thuật "Chuyện thanh xuân" là phát hiện và ươm mầm những tài năng mới cho nền nghệ thuật nước nhà. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhu cầu về nguồn nhân lực làm nội dung sáng tạo, có tay nghề cao và tư duy hiện đại đang trở nên vô cùng cấp thiết, đặc biệt là những người được rèn giũa bài bản từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật trọng điểm.

Ban tổ chức thông tin tới báo chí về Liên hoan. Ảnh: BTC

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, những năm gần đây, công nghiệp văn hóa cũng như cách người trẻ tham gia phát triển văn hóa, nghệ thuật của đất nước nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

"Hiện các trường nghệ thuật vẫn thường dùng chính sản phẩm và tài năng của mình để thể hiện kết quả đào tạo. Đó là cách thiết thực nhất để chứng minh thành tích của đơn vị, bởi kết quả cuối cùng luôn nằm ở chất lượng sản phẩm đầu ra. Hy vọng đổi mới lần này của nhà trường sẽ mang lại kết quả thực chất và thành công rực rỡ", Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, được xây dựng trên nền tảng kế thừa các giá trị truyền thống và hướng tới hình ảnh sáng tạo, năng động, cởi mở và hội nhập.

Liên hoan nghệ thuật "Chuyện thanh xuân" là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm các hoạt động tổ chức biểu diễn và đào tạo của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trong tương lai, nhà trường mong muốn các khối điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, truyền hình có thể liên kết để tạo nên những tác phẩm chung.

Các tác phẩm không chỉ phục vụ thi tốt nghiệp mà còn là tiếng nói, quan điểm và góc nhìn của người trẻ đối với sự phát triển của đời sống hôm nay. Đặc biệt, các tác phẩm có thể tham dự các liên hoan phim, liên hoan nghệ thuật trong khu vực và quốc tế.