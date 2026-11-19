Định hình "lịch hẹn văn hóa" mới cho du lịch Phú Quốc

Sau Sau Kiss of the Sea và Symphony of the Sea — hai show diễn tạo sức sống về đêm cho đảo Ngọc — Sun Group mở thêm một hướng phát triển mới khi đồng hành đưa các lễ hội và liên hoan nghệ thuật quốc tế về điểm đến .

Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 do Sun Group đồng hành tổ chức, mang thông điệp "Tài hoa kết nối năm châu" quy tụ 16 đoàn nghệ thuật từ Việt Nam và thế giới.

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Tại Thị trấn Hoàng Hôn, Sun Group đã cùng các tên tuổi nổi tiếng thế giới sáng tạo nên Kiss of the Sea và Symphony of the Sea, đưa mặt biển trở thành sân khấu và tạo thêm động lực chi tiêu cho du khách khi màn đêm buông xuống. Ở mùa 3, Symphony of the Sea mở rộng không gian trình diễn trên biển lên 56.000 m², với đội hình 12 jetski và lượng pháo hoa gấp ba lần mùa trước .

Từ show diễn trên biển đến các liên hoan nghệ thuật quốc tế

Nếu các show diễn thường kỳ giúp du khách dễ dàng sắp xếp một buổi tối ở Nam đảo, những kỳ liên hoan có thể trở thành lý do để họ chủ động chọn ngày đến Phú Quốc. Lễ hội và Cuộc thi Sáo Quốc tế (Vietnam International Flute Festival – VIFF 2026) là một ví dụ. Lễ hội và Cuộc thi Sáo Quốc tế (Vietnam International Flute Festival – VIFF 2026) là một ví dụ. Chương trình có sự tham gia của đồng sáng lập lễ hội Erin Bouriakov, nghệ sĩ Sébastien Jacot — từng giữ vị trí sáo chính tại Berliner Philharmoniker — và nghệ sĩ từng được đề cử Grammy Viviana Guzmán.

Show diễn Symphony of the Sea mùa 3 mở rộng không gian trình diễn trên biển lên 56.000 m², với lượng pháo hoa gấp ba lần mùa trước.

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Từ không gian biểu diễn bên Bãi Kem đến Nhà hát À Ơi tại Thị trấn Hoàng Hôn, các sự kiện cho thấy hạ tầng du lịch trên đảo đủ khả năng đón những dòng nghệ thuật và cộng đồng sáng tạo đa dạng. Qua từng chương trình, Sun Group hướng tới xây dựng một "lịch hẹn văn hóa" để du khách có thêm lý do trở lại Phú Quốc vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm.

Điểm đáng chú ý của Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 là việc lựa chọn Nhà hát À Ơi, thuộc quần thể Thị trấn Hoàng Hôn, làm địa điểm tổ chức. Đây là cơ hội để nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng, đặc biệt là du khách trong nước và quốc tế nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc trong mùa du lịch cuối năm.

Không gian sân khấu mở bên bờ biển của Nhà hát À Ơi (Thị trấn Hoàng Hôn), nơi diễn ra Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026.

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Liên hoan múa rối quốc tế năm nay quy tụ 16 đoàn nghệ thuật, gồm 4 đơn vị của Việt Nam và 12 đoàn quốc tế đến từ Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Khán giả sẽ có cơ hội khám phá thế giới múa rối phong phú, từ rối nước truyền thống Việt Nam đến rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ và rối biểu diễn trên bàn. Nhiều tác phẩm còn kết hợp múa rối với kể chuyện, kịch câm, âm nhạc trực tiếp, múa truyền thống và nghệ thuật hình thể, mang đến những trải nghiệm sân khấu đa dạng.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại VIFF 2026 — một trong những sự kiện mở màn cho chuỗi "lịch hẹn văn hóa" quốc tế được Sun Group đồng hành đưa về Phú Quốc.

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Đáng chú ý, mỗi đoàn nghệ thuật mang đến một nét văn hóa riêng: nghệ thuật rối dây Myanmar với kỹ thuật điều khiển tinh xảo; múa rối kết hợp múa kéo độc đáo của Peru; rối gỗ cùng âm nhạc truyền thống Hàn Quốc; hay kỹ thuật ba nghệ sĩ cùng điều khiển một con rối của Thái Lan. Trong khi đó, Singapore giới thiệu rối tay kết hợp kể chuyện, Malaysia mang đến nghệ thuật rối bóng gắn với văn hóa đa sắc tộc.

Đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị sẽ giới thiệu những giá trị đặc sắc của múa rối dân tộc, từ rối nước, rối cạn, các tích trò truyền thống đến những sáng tạo kết hợp âm nhạc, nghệ thuật hình thể và công nghệ sân khấu.

Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) là địa điểm đăng cai Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ IV

CHIA SẺ 234 Không gian tương tác đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng

Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, tranh tài, Liên hoan còn mang đến chuỗi hoạt động giao lưu, workshop, lớp học chuyên sâu (masterclass) và trưng bày con rối, giúp công chúng trực tiếp khám phá những kỹ thuật biểu diễn độc đáo.

Du khách có thể thử làm rối bóng giấy Wayang Kulit cùng nghệ sĩ Malaysia, tìm hiểu kỹ thuật điều khiển rối dây Myanmar, trải nghiệm múa kéo truyền thống Peru hay khám phá nghệ thuật rối Aragoz của Ai Cập. Những hoạt động tương tác này được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các gia đình, trẻ em và du khách, đưa nghệ thuật múa rối vượt ra khỏi khuôn khổ sân khấu.